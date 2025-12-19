১৮ ডিসেম্বর দিবাগত রাতে ঢাকার কারওয়ান বাজারে অবস্থিত প্রথম আলোর অফিস উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও সংগঠিত আক্রমণের শিকার হয়েছে। প্রথম আলোর কর্মীরা এই সন্ত্রাসী হামলার মুখে সম্পূর্ণ নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েন এবং জীবনের ঝুঁকিতে পড়ে যান। আক্রমণকারীরা অফিসের ভবন ব্যাপকভাবে ভাঙচুরের পরে তাতে অগ্নিসংযোগ করে। দীর্ঘ সময় ধরে চলা অগ্নিকাণ্ডের কারণে ভবন পুড়ে যায় এবং তাতে সংরক্ষিত সম্পদ ও মূল্যবান নথিপত্র ভস্মীভূত হয়। এ ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের মানুষেরা। ফেসবুক পোস্টে ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী সাদিয়া আয়মান লিখেছেন, প্রতিবাদের ভাষা কখনোই সহিংসতা নয়।
পোস্টের শুরুতে ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন অভিনেত্রী। এর সঙ্গে অভিনেত্রী লিখেছেন, ‘তাঁকে যারা হত্যা করেছে, তার বিচার অবশ্যই হওয়া উচিত, তবে তা কখনোই সহিংসতার মাধ্যমে হওয়া উচিত না।’
প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টারে এই সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে সাদিয়া আয়মান লিখেছেন, ‘গতকাল রাতে প্রতিবাদের নামে যারা প্রথম আলো, ডেইলি স্টার এবং ছায়ানটে ভাঙচুর, লুটপাট এবং অগ্নিসংযোগ করল, তারা কারা এবং কাদের স্বার্থ হাসিল করল? এই হুজুগে পড়া বাঙালিরা কখনো বুঝলোও না যে তারা নিজেদের সম্পদ নিজেরাই ধ্বংস করছে।’
পোস্টে সাদিয়া আয়মান আরও লিখেছেন, ‘দেশের এমন একটা শোকের দিনে দেশের সবচেয়ে বড় দুটি সংবাদমাধ্যম সংবাদ প্রকাশ করতে পারেনি এবং পরবর্তী কার্যক্রম অনিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। এটা আমাদের দেশ এবং আমাদের জন্য চরম ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই হলো না!’
পোস্টের শেষে অভিনেত্রী লিখেছেন, ‘প্রতিবাদের ভাষা কখনোই সহিংসতা নয়। এমন প্রতিবাদ ওসমান হাদি বেঁচে থাকলে কখনোই সমর্থন করতেন না। যারা এই সহিংস আচরণ করেছে, তারা কখনোই একজন হাদি কিংবা দেশের ভালো চাওয়ার পক্ষের লোক হতে পারে না।’