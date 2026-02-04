ইয়ুমনা জাইদি ফিরছেন

সিরিয়ালের গল্প লিখেছেন সাইমা আক্রাম চৌধুরী, পরিচালনা করেছেন আলী হাসান ও প্রযোজনা করেছেন মোমিনা দুরাইদ
সিরিয়ালের টিজার প্রকাশের পর ইয়ুমনা লুক নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রশংসা করছেন কেউ কেউ১৬ ফেব্রুয়ারি সিরিয়ালটি হাম টিভিতে প্রচার শুরু হওয়ার কথা রয়েছে গত বছর প্রচারিত ‘কার্জ-ই-জান’ সিরিয়ালে শেষবার দেখা গেছে ইয়ুমনাকে২০১২ সাল থেকে ছোট পর্দায় কাজ করছেন ইয়ুমনা। এক দশকের ক্যারিয়ারে ‘তেরে বিন’, ‘দিল না উমেদ তো নাহি’, ‘সিনফ-ই-আহান’সহ বেশ কয়েকটি আলোচিত টিভি ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন তিনিগত বছরের ডিসেম্বরে করাচিতে আয়োজিত ২৪তম লাক্স স্টাইল অ্যাওয়ার্ডসে ইয়ুমনা জাইদির পোশাক আলোচনার জন্ম দেয়৩৬ বছর বয়সী ইয়ুমনা সাতটি লাক্স স্টাইল পুরস্কার পেয়েছেন