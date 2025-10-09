বিরল রোগে আক্রান্ত স্পর্শিয়া, অস্ত্রোপচার শেষে কেমন আছেন তিনি

মডেল ও অভিনেত্রী অর্চিতা স্পর্শিয়া এক বিরল রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। চিকিৎসকের পরামর্শে জটিল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তাঁর মুখের টিউমার অপসারণ করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এবং সম্পূর্ণ বিশ্রামে আছেন।
স্পর্শিয়া জানিয়েছেন, অস্ত্রোপচারটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তিনি বলেন, ‘অপারেশন সাকসেসফুল। টিউমার হয়েছিল। বেশ জটিল অপারেশন ছিল। তবে আমার পুরোপুরি সুস্থ হতে আরও সময় লাগবে। এই সময়ে আমাকে বেশ কিছুদিন হাসপাতালে থাকতে হবে।’
নিজের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জানিয়ে স্পর্শিয়া আরও বলেন, ‘সবকিছুই ঠিকঠাক চলছিল। মাসখানেক আগে নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা–নিরীক্ষা শেষে জানতে পারি এই বিরল রোগের কথা। এরপর চিকিৎসকের পরামর্শে হাসপাতালে ভর্তি হই। প্রযোজনীয় পরীক্ষা–নিরীক্ষা শেষে চিকিৎসক সিদ্ধান্ত নেন অস্ত্রোপচারের। ৭ অক্টোবর অস্ত্রোপচার হয়েছে।’
চিকিৎসকেরা স্পর্শিয়াকে তিন সপ্তাহের পরিপূর্ণ বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। এই সময়ের মধ্যে কথা বলা নিষেধ, এমনকি খাবরের ক্ষেত্রেও কিছু বিধিনিষেধ মানতে হবে। চিকিৎসকের নির্দেশনা অনুযায়ী কেবল তরল খাবার গ্রহণ করছেন, কেবল পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্যদের সঙ্গেই সীমিত পরিসরে যোগাযোগ রাখছেন।
অস্ত্রোপচারের আগে নিজেই নিজের অসুস্থতার খবর ভক্ত ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের জানিয়েছিলেন স্পর্শিয়া। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে তিনি লিখেছিলেন, ‘আমি অ্যামেলোব্লাস্টোমা রোগে আক্রান্ত এবং কয়েক দিন ধরে অপারেশনের আগে চিকিৎসার মধ্যে আছি।’
বর্তমানে হাসপাতাল থেকেই হোয়াটসঅ্যাপে খুদে বার্তা পাঠিয়ে স্পর্শিয়া জানিয়েছেন, ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছেন। অভিনয়জীবনের ব্যস্ত সময়ে হঠাৎ এই অসুস্থতা তাঁর কাজের গতিতে কিছুটা বিরতি টেনেছে।
স্পর্শিয়া বলেন, ‘ওয়েব সিরিজ, সিনেমাসহ কয়েকটি কাজের ব্যাপারে কথাবার্তা চূড়ান্ত হয়ে ছিল। কিন্তু আমার অসুস্থতার কারণে তা আপাতত করতে পারছি না। পুরোপুরি সুস্থ হলে তবেই কাজগুলো নিয়ে ভাবব।’