এক দশকে দীপ্ত, দেখানো হবে শাকিব খানের ‘তুফান’

১০ বছর পূর্ণ করল দীপ্ত টেলিভিশন। ‘আলোয় ভুবন ভরা’ স্লোগানকে ধারণ করে ২০১৫ সালের ১৮ নভেম্বর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করেছিল চ্যানেলটি। ‘পালকী’, ‘অপরাজিতা’, ‘খুঁজে ফিরি তাকে’র মতো দেশি ধারাবাহিক নাটকের সঙ্গে বিদেশি ড্রামা সিরিজ ‘সুলতান সুলেমান দিয়ে আলোচনায় আসে দীপ্ত টেলিভিশন।
একে একে তারা নিজস্ব স্টুডিও, সেট ও জনবল নিয়ে নির্মাণ করে ‘ভালোবাসার আলো আঁধার’, ‘মধ্যবর্তিনী, ‘খলনায়ক, ‘মান অভিমান ও ‘মাশরাফি জুনিয়র’–এর মতো দর্শকপ্রিয় দেশি ধারাবাহিক নাটক। অন্যদিকে নিজস্ব অনুবাদক টিম, কণ্ঠাভিনয়শিল্পীদের মাধ্যমে ডাব করা বিদেশি সিরিজ ‘বাহার’, ‘ফেরিয়া’, ‘জননী জন্মভূমি’, ‘সুলতান সুলেমান’, ‘কোসেম’ ও ‘রহস্যময়ী’ হয়ে ওঠে দর্শকনন্দিত। বর্তমানে সম্প্রচারিত ‘খুশবু’, ‘রূপনগর’, গুড ডক্টর’–এর মতো ড্রামা সিরিজগুলোও দর্শকপ্রিয় হয়ে উঠেছে।
দীপ্ত টিভির ১০ বছর পূর্তিতে আজ সকাল ৮টায় ‘দীপ্ত প্রভাতী’র সরাসরি গানের অনুষ্ঠানে থাকছেন শিল্পী অণিমা রায়। ইন্দ্রাণী নিশির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করবেন গৌরব সরকার। এ ছাড়া সকাল ১০টা ১৭ মিনিটে দেখানো হবে শাকিব খান অভিনীত বাংলা সিনেমা ‘তুফান’।