শাকিবের ‘দরদ’, আরও যা থাকছে চ্যানেল আইয়ের জন্মদিনে

বেসরকারি ডিজিটাল স্যাটেলাইট টেলিভিশন ‘চ্যানেল আই’ আজ ১ অক্টোবর ২৬ বছর পার করে পা রাখছে ২৭ বছরে। ১৯৯৯ সালের ১ অক্টোবর পথচলা শুরু করে চ্যানেলটি। বরাবরই দিনব্যাপী নানা আয়োজনে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপনের রেওয়াজ থাকলেও এবার থাকবে না কোনো আনুষ্ঠানিকতা। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, চ্যানেল আইয়ের জন্মদিন উপলক্ষে এ বছর প্রাঙ্গণে কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা কেক কাটার আয়োজন থাকছে না। তবে সারা দিন টেলিভিশন পর্দায় থাকবে নানা আয়োজন। প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এবারের স্লোগান—‘আনন্দ উচ্ছ্বাসে চ্যানেল আই ২৭-এ’।
দিনের প্রথম প্রহরে রাত ১২টা ১ মিনিটে প্রচারিত হবে ‘আজকের সংবাদপত্র’-এর বিশেষ পর্ব।
সকাল সাড়ে ৭টায় থাকছে ‘গান দিয়ে শুরু’, শিল্পী ফেরদৌস আরা, রফিকুল আলম, আবিদা সুলতানা ও অণিমা রায়ের পরিবেশনায়। সকাল সাড়ে ৯টায় ‘সংবাদপত্রে বাংলাদেশ’-এর বিশেষ পর্ব, সকাল ১০টায় জিল্লুর রহমানের উপস্থাপনায় ‘তৃতীয় মাত্রা’র বিশেষ পর্ব, বেলা ১১টা ৫ মিনিটে শাইখ সিরাজের পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ‘আলোছায়ার শ্বেতপত্র’। দুপুর ১২টা ৫ মিনিটে বিশেষ ‘তারকা কথন’-এ অতিথি থাকবেন লাক্স-চ্যানেল আই সুপারস্টার মেহজাবীন। বেলা আড়াইটায় প্রচারিত হবে অনন্য মামুন পরিচালিত চলচ্চিত্র ‘দরদ’।
বিকেল সাড়ে পাঁচটায় থাকবে হাশিম মাহমুদের মায়ের জন্য বিশেষ পরিবেশনা। কোক স্টুডিওতে গাওয়া তাঁর তিনটি গান ‘ফুল ফুটেছে গন্ধে সারা মন’, ‘সাদা সাদা কালা কালা’ ও ‘বাজি’ শ্রোতাদের জন্য পরিবেশন করা হবে। উপস্থাপনায় আফসানা মিমি, পরিচালনায় অনন্যা রুমা। সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিটে ‘সেই টেলিভিশন এই টেলিভিশন’ অনুষ্ঠান। প্রযোজনায় রাজু আলীম, উপস্থাপনায় আফজাল হোসেন। অতিথি থাকবেন তারিক আনাম খান, মোহসিনুল হাকিম ও জালালউদ্দিন।
সন্ধ্যা ৭টা ৫০ মিনিটে প্রচারিত হবে সৈয়দ শাকিল পরিচালিত বিশেষ নাটক ‘ফরেস্ট হিলের এক দুপুরে’। রাত ৯টা ৪০ মিনিটে থাকছে ‘ফার্স্ট টেপ’। ১৯৯৯ সালের ১ অক্টোবর সন্ধ্যা ৬টায় চ্যানেল আইয়ের ট্রান্সমিশন শুরুর প্রথম টেপ নিয়ে তৈরি এই বিশেষ আয়োজন। পরিকল্পনা, পরিচালনা ও উপস্থাপনায় শাইখ সিরাজ। এতে অংশ নেবেন ইমদাদুল হক মিলন, গীতালি হাসান, নিমা রহমান, ঈশিতা, আগুন, আবদুন নূর তুষার, মেহরিন ভূঁইয়া, রম্য রহিম, রুমা ও শুভ।
রাত ১০টা ২০ মিনিটে প্রচারিত হবে মুকিত মজুমদার বাবুর পরিকল্পনা ও উপস্থাপনায় জন্মদিনের বিশেষ অনুষ্ঠান ‘ফিরে দেখা প্রকৃতি ও জীবন’। দুই পর্বের এ অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব প্রচারিত হবে ২ অক্টোবর রাত ১০টা ১৫ মিনিটে। রাত ১২টা ৫ মিনিটে আবারও ‘আজকের সংবাদপত্র’-এর বিশেষ পর্ব থাকবে।
জন্মদিনের আগের দিন, ৩০ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিটে প্রচারিত হয় প্রয়াত শিল্পীদের গান নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান ‘যে গান গেয়েছিলেম’। এতে ছিল কলিম শরাফী, সন্জীদা খাতুন, সোহরাব হোসেন, শাহনাজ রহমতউল্লাহ, সুবীর নন্দী, শাম্মী আক্তার, ইন্দ্রমোহন রাজবংশী, আজম খান, ফিরোজা বেগম, ফকির আলমগীর, আবদুল জব্বার, আইয়ুব বাচ্চু, অজিত রায়, এন্ড্রু কিশোর ও ফরিদা পারভীনের পরিবেশনা।
অপু মাহফুজের উপস্থাপনায় প্রচারিত হয় ‘তারকা কথন’-এর বিশেষ পর্ব ‘তারায় তারায় তারকা কথন’। পরিচালনায় আমিনুল ইসলাম। চ্যানেল আইয়ের আর্কাইভ থেকে নেওয়া চুম্বক অংশ দিয়ে সাজানো এ অনুষ্ঠানের অতিথি ছিলেন খায়রুল আলম সবুজ, বিদ্যা সিনহা মিম, ইমরান মাহমুদুল ও কর্নিয়া।