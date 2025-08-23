শ্রীলঙ্কা থেকে কক্সবাজারে টয়া, রইল নতুন ৭ ছবি

কাজের ফাঁকে ফুরসত পেলেই ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করেন অভিনেত্রী মুমতাহিনা টয়া। ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক তাঁর সম্পর্কে কিছু তথ্য—
বিনোদন ডেস্ক
কিছুদিন আগে টয়া ঘুরতে গিয়েছিলেন শ্রীলঙ্কায়। এবার দ্বীপ দেশটির সমুদ্র থেকে তিনি হাজির হয়েছেন কক্সবাজারের সৈকতে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকেগতকাল সন্ধ্যায় সমুদ্রসৈকত থেকে পোস্ট করেছেন বেশ কয়েকটি ছবি। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
বিজ্ঞাপন
এসব ছবিতে নানা ভঙ্গিতে দেখা গেছে তাঁকে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকেছবিতে তিনি ক্যাপশন জুড়ে দিয়েছেন আকাশ ও সমুদ্রের মিশেল। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
বিজ্ঞাপন
তাঁর ছবিগুলো পছন্দ করেছেন ভক্ত–অনুসারীরা। এ পর্যন্ত প্রতিক্রিয়া এসেছে প্রায় ১০ হাজার। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকেঅনেক ভক্তই তাঁকে শুভকামনা জানিয়েছেন। একজন লিখেছেন, ‘দারুণ লাগছে।’ অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে