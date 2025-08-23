বৃষ্টি, সাদা শাড়ি আর সাফার ৮টি ছবি

ছোট পর্দার অভিনেত্রী সাফা কবির। নিয়মিতই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেন দিনযাপনের নানা ছবি। গতকাল শুক্রবারও সাদা শাড়িতে কয়েকটি ছবি পোস্ট করেছেন। এসব ছবি দেখতে দেখতে জেনে নেওয়া যাক সাফা সম্পর্কে কিছু তথ্য—
বিনোদন ডেস্ক
সাদা শাড়িতে পাঁচটি ছবি পোস্ট করে সাফা লিখেছেন, ‘ছাদের ওপর সাদা শাড়িতে এক মেয়ে দাঁড়িয়ে...।’ অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকেছবিতে সাদা শাড়িতে সাফাকে দেখা গেছে সবুজ প্রকৃতির মধ্যে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
বিজ্ঞাপন
সাফার নতুন ছবিগুলো পছন্দ করেছেন ভক্ত–অনুসারীরা। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকেপ্রায় ৮০০ মন্তব্য এসেছে। অনেকেই তাঁর লুকের প্রশংসা করেছেন। সাদা শাড়িতে যে তাঁকে সুন্দর লাগছে, সে কথাও লিখেছেন অনেক ভক্ত। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
বিজ্ঞাপন
সাফা ছোট পর্দার ব্যস্ত অভিনেত্রীদের একজন। দিন দুয়েক আগেই তিনি পোস্ট করেছিলেন শুটিংয়ের নতুন কিছু ছবি। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকেসম্প্রতি তাঁর অভিনীত ‘কানামাছি’, ‘কেন এই সঙ্গতা’, ‘সন্ধি’ নাটকগুলো আলোচিত হয়েছে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকেএ ছাড়া তাঁর আরেকটি নাটক ‘যদি কিন্তু তবুও’ মুক্তির পর ১০ লাখ ভিউ পার করে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে