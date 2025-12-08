‘বিগ বস’ জিতলেন গৌরব, কত টাকা পাচ্ছেন অভিনেতা

শেষ হলো আলোচিত রিয়েলিটি শো ‘বিগ বস’-এর ১৯তম মৌসুম। গতকাল রোববার রাতে সালমান খানের সঞ্চালনায় হয় এবারের মৌসুমের গ্র্যান্ড ফিনালে। এবার ট্রফি জিতেছেন ছোট পর্দার অভিনেতা গৌরব খান্না। গ্র্যান্ড ফিনালের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আনন্দ ভাগ করে নিয়েছেন। স্ত্রী আকাঙ্ক্ষা চামোলা ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে তোলা ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে গৌরব লিখেছেন, ‘ট্রফিটা ঘরে এসেছে’।
গত রাতে সালমান খান গৌরব খান্নার নাম বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করেন। ফারহানা ভাট হন প্রথম রানারআপ। কয়েক ঘণ্টা পরই গৌরব তাঁর ভক্ত ও সমর্থকদের ধন্যবাদ জানিয়ে ইনস্টাগ্রামে পোস্ট দেন।
গৌরবের টিমের আবেগঘন বার্তা
গৌরবের যাত্রা নিয়ে তাঁর টিম লিখেছে, ‘তিন মাসের এই যাত্রা শেষ হলো, আর কী দারুণ এক সমাপ্তি! ট্রফিটা এখন ঘরে। বারবার সবাই জিজ্ঞাসা করছিল, “জিকে (গৌরব খান্না) কী করবে?” আর আমরা সব সময়ই বলেছি, জিকে সবার জন্য ট্রফিটা ঘরে আনবে। সে তা–ই করেছে। এ যাত্রা ছিল গভীরভাবে আবেগময়<bha>;</bha> প্রতিটি উচ্চতা, প্রতিটি ধাক্কা, প্রতিটি দৃঢ়তার মুহূর্ত আমরা ওর সঙ্গে বেঁচেছি। তাই আজকের এই জয় ব্যক্তিগত মনে হচ্ছে।’
পোস্টে আরও লেখা হয়েছে, ‘এটা সেই প্রতিটি মানুষের জয়, যাঁরা বিশ্বাস করেছেন, ভোট দিয়েছেন, তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর স্বপ্নকে নিজের স্বপ্ন বানিয়েছেন। আজ আমরা শুধু একটি ট্রফি উদ্যাপন করছি না—উদ্যাপন করছি বিশ্বাস, ভালোবাসা আর একতার জয়। আমরা একসঙ্গে জিতেছি। হৃদয়ের গভীর থেকে ধন্যবাদ। ভালোবাসা রইল।’
ফাইনালের ফলাফল
এ মৌসুমের শীর্ষ পাঁচ প্রতিযোগীর অবস্থান—প্রথম রানারআপ হয়েছেন ফারহানা ভাট, কৌতুকশিল্পী প্রণীত মোরে হয়েছেন তৃতীয়, চতুর্থ স্থানে রয়েছেন তান্যা মিত্তাল এবং পঞ্চম অবস্থানে থেকে শেষ করেছেন আমাল মালিক।
তিন মাসের টান টান উত্তেজনা, অ্যালায়েন্স, আবেগঘন মুহূর্ত ও বিনোদনে ভরা মৌসুম শেষে গৌরব খান্নাই উঠে এলেন ‘বিগ বস ১৯’-এর বিজয়ী হিসেবে। সালমান খানের সঞ্চালনায় জমজমাট গ্র্যান্ড ফিনালেতে গৌরব ও ফারহানা ভাট যখন মঞ্চে দাঁড়িয়ে চূড়ান্ত ঘোষণার অপেক্ষায় ছিলেন, তখন টান টান উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে স্টুডিওজুড়ে। শেষমেশ সালমানের ঘোষণা—বিজয়ী গৌরব খান্না। সঙ্গে ঘরে তুললেন ৫০ লাখ রুপির পুরস্কার।
দ্বিতীয়বারের মতো রিয়েলিটি শো জয়ের পর গতকাল রাতে ফিনালেতে গৌরব নিজের ক্যারিয়ারে আরেকটি মাইলফলক যুক্ত করলেন। এর আগেও ‘সেলিব্রিটি মাস্টারশেফ’-এ তিনি জয় পেয়েছিলেন। এবার তিনি ফারহানা ভাট, তান্যা মিত্তাল, প্রণীত মোরে ও আমাল মালিককে পেছনে ফেলে ট্রফি জিতলেন।
সালমান খানের বিশেষ প্রতিশ্রুতি
টফি জেতার পর গৌরবকে প্রশংসায় ভাসান সালমান খান। তিনি বলেন, ‘ওর ব্যক্তিত্বকে অনেক প্রশংসা করব। তার চেয়েও বেশি সম্মান পাবে তার পরিবার ও বন্ধুরা। ওর সঙ্গে কাজ করা সত্যিই আনন্দের। আমিও খুব শিগগির গৌরবের সঙ্গে কাজ করছি।’
‘বিগ বস’-এ গৌরবের যাত্রা
গৌরবের যাত্রা ছিল তুলনামূলক শান্ত, তবে স্থির ও ধারাবাহিক। মৌসুমের প্রথম দিকে তিনি খুব বেশি ঝামেলায় না জড়িয়ে নিজের মতো ছিলেন। অনেকেই তখন তাঁকে হালকা করে দেখেছিলেন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কৌশল, ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ ও প্রতিক্রিয়া দর্শকদের মন জিতে নেয়।
শেষ মাসে গৌরব আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন—স্পষ্ট মত প্রকাশ করেন, টাস্কে নজরকাড়া পারফর্ম করেন এবং প্রমাণ করেন, শোরগোল নয়, চরিত্র ও সংযমও জয়ের পথ তৈরি করতে পারে।
