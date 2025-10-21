‘গিফট নিয়ে হয়ে গেলাম প্রতারক!’ শাড়ি বিতর্কে তানজিন তিশা

একজন নারী উদ্যোক্তার কাছ থেকে জামদানি শাড়ি নিয়ে বিতর্কের মধ্যে পড়েছেন অভিনয়শিল্পী তানজিন তিশা। উদোক্তার দাবি, তানজিন তিশা তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। আর তিশা তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, গিফট নিয়ে হয়ে গেলাম প্রতারক! হা হা!’
টেলিভিশন নাটকের জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী তানজিন তিশা এখন ‘সোলজার’ ছবির শুটিংয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন। এই ছবিতে তিনি অভিনয় করছেন শাকিব খানের দুই নায়িকার একজন হয়ে। ঢাকার বিভিন্ন স্থানে এখন ছবিটির শুটিং হচ্ছে। সাকিব ফাহাদ পরিচালিত ছবিটির শুটিং নভেম্বরের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।
এদিকে শুটিংয়ের মাঝে নায়িকা তানজিন তিশাকে জড়িয়ে শাড়ি নিয়ে প্রতারণা অভিযোগ এনেছেন ‘অ্যাপোনিয়া’ নামে অনলাইনে পোশাক বিক্রি প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী বিলকিস ওয়াজি। তাঁর দাবি, তানজিন তিশা ইনস্টাগ্রামে তাঁর পেজে নক দিয়ে একটি জামদানি শাড়ি কেনার আগ্রহ প্রকাশ করেন। পরে তিনি শাড়িটি স্পনসর করার প্রস্তাব দেন এই শর্তে যে তিশা সেটি পরে প্রচারণা করবেন।
বিলকিস ওয়াজি গণমাধ্যমে বলেন, ‘তিশা আপা শাড়িটি পেয়ে ফোনে জানান, এটি তাঁর খুব পছন্দ হয়েছে। তিনি আমাকে আশ্বাস দেন, কাজটি ভালোভাবে করবেন। কিন্তু এরপর দুই মাস পার হয়ে গেলেও তিনি কোনো প্রচারণা করেননি। আমি যোগাযোগের চেষ্টা করলেও কোনো সাড়া পাইনি। দীর্ঘ ১০ মাস হয়ে গেছে। না তিনি প্রমোশন করেছেন, না শাড়ির দাম দিয়েছেন। এখন আমি চাই, অন্তত শাড়ির টাকা ফেরত দিক। নাহলে আমি আইনগত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হব।’
এদিকে শাড়ি নিয়ে প্রতারণার অভিযোগ ওঠার পরই তানজিন তিশা নিজের ফেসবুক পেজে ব্যঙ্গাত্মক একটি পোস্ট দেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, ‘গিফট নিয়ে হয়ে গেলাম প্রতারক! হা হা! আর ফটোশুটই যদি করাতে চান, পারিশ্রমিক কই? আজব নারী উদ্যোক্তা! আপনার গিফটরে সালাম!’