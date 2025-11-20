রেগে গেলেই ভেতরের কুৎসিত রংটা বের হয়ে আসে...

ফেসবুকে তারকারা বেশির ভাগ সময়ই সরব থাকেন। প্রকাশ করেন তাঁদের কাজের খবরসহ নানা রকম ব্যস্ততার কথা। কখনো সেগুলোই বৈচিত্র্য নিয়ে ধরা দেয় ভক্তদের কাছে। একনজরে দেখে নিতে পারেন ফেসবুকের পাতা থেকে তারকাদের মনের কথা।
নাজমুল হক
অভিনয়শিল্পী দীপা খন্দকার ফেসবুকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতামত দেন। আজ বুধবার নিজের এই স্থিরচিত্র প্রকাশ করে তিনি লিখেছেন, ‘রেগে গেলেই ভেতরের কুৎসিত রংটা বের হয়ে আসে আমাদের।’
‘মিস ইউনিভার্স’–এর ৭৪তম আসরে বাংলাদেশ থেকে প্রতিনিধিত্ব করছেন মডেল ও অভিনয়শিল্পী তানজিয়া জামান মিথিলা। আজ রাত ১১টা পর্যন্ত পিপলস চয়েজে তাঁকে ভোট দেওয়া যাবে। বিনোদন অঙ্গনে তারকাদের অনেকে মিথিলাকে পিপলস চয়েজে এগিয়ে রাখতে ভোট চাইছেন। অভিনয়শিল্পী ও উপস্থাপক শাহরিয়ার নাজিম জয় লিখেছেন, ‘যে যেখানে বাংলাদেশের পতাকাকে তুলে ধরবে, তার পাশেই থাকব। ভোট দিন।’
দীর্ঘদিন পর ন্যান্সির সঙ্গে নতুন গানে কণ্ঠ দিলেন গায়ক ও সংগীত পরিচালক ইমরান। একই দিনে ইমরানের সুরে আরেকটি গানে কণ্ঠ দেন ন্যান্সি, সেই গানে সহশিল্পী মিলন। নতুন গানের তথ্য প্রকাশ করে আজ ফেসবুকে ইমরান লিখেছেন, ‘গতকাল রাতে একটা চমৎকার রোমান্টিক গান গাইলাম আমার প্রিয় ন্যান্সি আপুর সঙ্গে।’ আরেক স্থিরচিত্রে ক্যাপশনে জুড়ে দিয়েছেন গানের দুটি লাইন, ‘আমি পাথরে ফুল ফোটাব, শুধু ভালোবাসা দিয়ে।’শাকিব খানের সঙ্গে ‘সোলজার’ ছবিতে নায়িকা হয়েছেন তানজিন তিশা। ছবিতে তিশা কোন চরিত্রে অভিনয় করবেন, তা সম্পর্কে ধারণা দিতে একটি পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছে। নিজের ফেসবুক পেজে পোস্টার শেয়ার করে তিশা লিখেছেন, ‘ইয়োর সোলজার অ্যাট ইয়োর সার্ভিস।’টেলিভিশন নাটকে এ সময়ের জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী কেয়া পায়েল নিজের এই স্থিরচিত্র পোস্ট করে লিখেছেন, ‘তো কেমন আছেন আপনারা?’