তানিয়া বৃষ্টির মৃত্যুর গুজব! সর্বশেষ শারীরিক অবস্থা জানালেন অভিনেত্রী

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অভিনেত্রী তানিয়া বৃষ্টিকে ঘিরে হঠাৎই ছড়িয়ে পড়ে অসুস্থতা ও মৃত্যুর গুজব। বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন তাঁর ভক্ত ও সহকর্মীরা। তবে সব গুঞ্জনের অবসান ঘটিয়ে প্রথম আলোর সঙ্গে কথা বলেছেন এই অভিনেত্রী। জানিয়েছেন, তিনি জীবিত, ভালো আছেন এবং চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী বাসায় থেকেই বিশ্রামে আছেন।
তানিয়া বৃষ্টি প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। এখন বাসাতেই রয়েছি। পুরোপুরি বিশ্রামে আছি।’ তিনি জানান, নিয়মিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন এবং নির্ধারিত সময় অনুযায়ী চেকআপ করাচ্ছেন। তাঁর ভাষায়, ‘আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডাক্তার আছেন, সেখানে নিয়মিত চেকআপ করাতে হয়। চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনেই চলছি।’
অভিনেত্রী জানান, ২০ জুন তাঁর কিছু শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা রয়েছে। বর্তমানে সেই প্রস্তুতিই নিচ্ছেন তিনি। তানিয়া বলেন, ‘দুটি সার্জারি হয়েছে। তৃতীয় সার্জারিটা করাতে আরও কিছুটা সময় লাগবে। মাথায় যেন নতুন করে কোনো জটিলতা তৈরি না হয়, সে জন্য বাসাতেই বেশি থাকি। খুব একটা বের হই না।’
গত ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তানিয়া বৃষ্টি। পরে তাঁর মস্তিষ্কে টিউমার ধরা পড়ে। ফেব্রুয়ারিতেই অস্ত্রোপচার করে টিউমার অপসারণ করা হয়। এরপর দীর্ঘ সময় বাসায় থেকেই চিকিৎসা নেন তিনি। পরে গত ৯ মার্চ উন্নত চিকিৎসার জন্য ভারতের চেন্নাইয়ে যান। চিকিৎসা শেষে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে দেশে ফেরেন এই অভিনেত্রী। এর পর থেকে তিনি বাসাতেই বিশ্রামে রয়েছেন।
দেশে ফেরার পর তানিয়া প্রথম আলোকে জানিয়েছিলেন, চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁকে আরও একটি অস্ত্রোপচার করাতে হবে। তবে সেটি এখনই করা সম্ভব নয়। তিনি বলেছিলেন, ‘চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা হয়েছে। তাঁরা জানিয়েছেন, তৃতীয় সার্জারিও করাতে হবে। তবে এখনই করা যাবে না। এ জন্য কয়েক মাস সময় লাগবে। নিউরো সার্জন প্রস্তুতি নিচ্ছেন, এরপর তৃতীয় সার্জারি করাতে হবে।’
সব প্রতিকূলতা কাটিয়ে দ্রুত সুস্থ হয়ে আবার অভিনয়ে ফিরতে চান তানিয়া বৃষ্টি।