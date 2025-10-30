পরিবার ও বিবেকের টানাপোড়েনে জীবনের অর্থ খোঁজার গল্পে পার্থ বড়ুয়া

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির চিত্রশালা মিলনায়তনে প্রিমিয়ার হতে যাচ্ছে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘ঝরা পাতার চিঠি’। স্বল্পদৈর্ঘ্যটিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন সংগীতশিল্পী পার্থ বড়ুয়া। এতে তুলে ধরা হয়েছে এক তরুণের আত্ম অনুসন্ধানের গল্প। এটি পরিচালনা করেছেন শায়লা রহমান।
একসময় ‘এফএনএফ’ ও ‘ফিফটি ফিফটি’সহ একাধিক ধারাবাহিক ও একক নাটক দিয়ে গানের পাশাপাশি অভিনয়েও জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন পার্থ বড়ুয়া। তাঁকে নিয়মিত নাটকে দেখা যেত। তবে বেশ কয়েক বছর অভিনয়ে তাঁকে আগের মতো দেখা যায় না। অনেক দিন পরে তাঁকে দেখা যাবে স্বল্পদৈর্ঘ্যে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পার্থ জানান, ‘ঝরা পাতার চিঠি’ এমন এক মানুষের আত্ম অনুসন্ধানের গল্প, যিনি সমাজ, পরিবার ও বিবেকের টানাপোড়েনে নিজের জীবনের অর্থ খুঁজে ফেরেন। পার্থ বলেন, ‘আমাদের গল্পটি সমসাময়িক। জীবনবোধের চিত্র এখানে উঠে এসেছে। ভালোবাসা, অনুশোচনা ও আত্মত্যাগের মিশেলে নির্মিত চলচ্চিত্রটি দর্শকদের মনোজগতের জটিল আবেগ ও সিদ্ধান্তের গভীরে নিয়ে যাবে।’
বেশ আগেই স্বল্পদৈর্ঘ্যের শুটিং করা। অবশেষে সেটি দর্শকদের সামনে আনতে পেরে উচ্ছ্বসিত পরিচালক শায়লা রহমান। তিনি বলেন, ‘“ঝরা পাতার চিঠি” মূলত মানুষ ও জীবনের সম্পর্কের গল্প। আমরা যতই আধুনিক হই না কেন, ভালোবাসা, বিবেক ও অনুশোচনার ভেতরেই মানুষ সত্যিকার অর্থে নিজেকে খুঁজে পায়। সেই খোঁজটাই আমাদের বাস্তবতার মুখোমুখি করবে। নানা প্রশ্নের মুখোমুখি করবে।’
শায়লা জানান, আজ ও আগামীকাল বিকেল ৪টা থেকে রাত ৮ পর্যন্ত চলবে প্রদর্শনী। এতে আরও অভিনয় করেছেন, স্বর্ণালী চৈত্রী, আরজুমান্দ আরা বকুল, নাজমুল হক এবং সাবিকুন্নাহার কাঁকন। চলচ্চিত্রটির প্রযোজক তাপস দাস ও কামাল বায়েজিদ।