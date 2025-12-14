ভক্তের যে প্রশ্নের উত্তরে মেহজাবীন বললেন, ‘সত্যি কথা’
বছর শেষে সবাই যেন রয়েছেন ছুটির মেজাজে। দিন কয়েক আগে মালদ্বীপ ভ্রমণের ছবি দিয়েছিলেন বিদ্যা সিনহা মিম। এবার দ্বীপদেশটি থেকে ছবি দিলেন মেহজাবীন চৌধুরী। ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক অভিনেত্রী সম্পর্কে কিছু তথ্য—
আজ দুপুরে মালদ্বীপ ভ্রমণের একগুচ্ছ ছবি প্রকাশ করেছেন মেহজাবীন। ছবিগুলোয় তাঁকে দেখা যাচ্ছে খোশমেজাজে। ছবি: অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে ছবিগুলো পোস্ট করে মেহজাবীন লিখেছেন, ‘শব্দ কম, শুধু সমুদ্র...।’ ছবিগুলো পছন্দ করেছেন তাঁর ভক্ত–অনুসারীরা। মাত্র ৩৫ মিনিটে প্রতিক্রিয়া এসেছে সাত হাজারের বেশি। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
ছবির নিচে মন্তব্য করেছেন অনেক ভক্ত, মেহজাবীন কয়েকজনের মন্তব্যের জবাবও দিয়েছেন। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে একটি ছবিতে মেহজাবীনকে দেখা যাচ্ছে ‘হ্যামকে’ বই হাতে শুয়ে থাকতে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে ছবির নিচে এক ভক্ত মন্তব্য করেছেন, ‘বইটা ছবি তোলার জন্যই নিয়ে গেছেন?’ উত্তর মেহজাবীন লিখেছেন, ‘সত্যি কথা।’ অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
চলতি বছর দারুণ সময় কাটিয়েছেন মেহাজবীন। বড় পর্দার মুক্তি পেয়েছে তাঁর দ্বিতীয় সিনেমা ‘সাবা’। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে মাকসুদ হোসাইনের সিনেমাটিতে তাঁর অভিনয় ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
