‘মিম সে মোহাব্বত’ জুটির প্রেমের গুঞ্জন

ফটোশুটে দানানির মোবিন সোনালি কারুকাজ করা কালো অনারকলি পরেছেন, আহাদ সূক্ষ্ম কারুকাজ করা কালো শেরওয়ানি পরেছেন দুজনের পোশাক–আশাক, চাহনি আর রসায়নে প্রেম খুঁজে পাওয়ার কথা বলছেন ভক্তরা। কেউ কেউ লিখেছেন, ‘দুজনের সম্পর্কটা আর পেশাদার নেই, ব্যক্তিগত মনে হচ্ছে।’
কয়েক মাস আগে স্নাতকোত্তর শেষ করেছেন দানানির মোবিন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, দানানিরকে ফুলের মালা উপহার দেন আহাদ রাজা মীর। আহাদের বাবা মিষ্টি উপহার দিয়েছেন, দানানিরের জন্য মাংস রান্না করেছেন আহাদের মাপ্রেমের গুঞ্জন নিয়ে আলোচনার মধ্যে দানানির এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘আমি একজন অভিনেত্রী, আমার চরিত্রকে মানুষ ভালোবাসলে ভালো লাগে। চরিত্রের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত জীবন না মেলানোর অনুরোধ করব।’২০২১ সালের ‘পাউরি হো রেহি হ্যায়’ শীর্ষক এক ভাইরাল ভিডিওর সুবাদে পাকিস্তানের গণ্ডি পেরিয়ে ভারত, বাংলাদেশেও পরিচিতি পেয়েছিলেন দানানিরভাইরাল ভিডিওটি দানানির মোবিনের জীবনটাই বদলে দিয়েছে। ইউটিউবার থেকে রীতিমতো অভিনেত্রী বনে গেছেন। পাকিস্তানে হালের তরুণ তারকাদের একজন হিসেবে বিবেচনা করা হয় তাঁকেপাকিস্তানের জনপ্রিয় অভিনেতা আহাদ রাজা মীর ২০২০ সালে অভিনেত্রী সজল আলীকে বিয়ে করেছিলেন। ২০২২ সালে দুজনের বিচ্ছেদ ঘটেছে
সজল আলীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর ২০২৪ সালে অভিনেত্রী রামশা খানের সঙ্গে আহাদের প্রেমের গুঞ্জন ছড়িয়েছিল, তবে সে গুঞ্জন হালে পানি পায়নি