এই সিজনে দুরন্ত টিভিতে যা যা পাচ্ছে ছোটরা

শিশু-কিশোরদের বিনোদন ও শেখার জগতে নতুন উদ্দীপনা নিয়ে শুরু হচ্ছে দুরন্ত টিভির ৩৪তম সিজন। প্রতিবারের মতো এবারও ছোটদের জন্য নিরাপদ, শিক্ষণীয় ও আনন্দঘন কনটেন্টের সমাহার সাজিয়েছে চ্যানেলটি। নতুন এই সিজনে থাকছে একেবারে নতুন কুইজ অনুষ্ঠান ‘দুরন্ত মেধাবী’, সঙ্গে ১১টি জনপ্রিয় ও নতুন কার্টুন সিরিজ, নাটক, পাপেট শো এবং দুরন্ত টিভির নিয়মিত শিশুতোষ অনুষ্ঠান। পাশাপাশি ‘দুরন্ত সিনেমা’ সময়ে প্রচারিত হবে দেশি ও বিদেশি নানা জনপ্রিয় শিশুতোষ সিনেমা। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে চ্যানেলটি।
কুইজে নতুন মাত্রা: ‘দুরন্ত মেধাবী’
৩৪তম সিজনের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ নতুন কুইজ শো ‘দুরন্ত মেধাবী’। ২৬ পর্বের এই অনুষ্ঠানে সারা দেশ থেকে বাছাই করা মেধাবী শিশু-কিশোরেরা অংশ নিচ্ছে। অনুষ্ঠানটির কাঠামো সাজানো হয়েছে পাঁচটি চ্যালেঞ্জিং রাউন্ডে। প্রতিটি রাউন্ডে তিনটি করে প্রশ্ন, যেখানে শুধু বইয়ের পড়া নয়; বরং প্রতিযোগীর উপস্থিত বুদ্ধি, বিশ্লেষণক্ষমতা, ধাঁধা সমাধানের দক্ষতা এবং চারপাশের বিশ্ব সম্পর্কে জানাশোনাকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ধাপ পেরোতে পারলেই থাকছে পুরস্কার এবং পরের রাউন্ডে খেলার সুযোগ। চূড়ান্ত রাউন্ডে প্রতিযোগীদের খেলতে হবে ‘হাই রিস্ক’ নিয়ে, যেখানে জিতলে মিলবে মেগা পুরস্কার।
কুইজের ফাঁকে ফাঁকে প্রতিযোগীদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও মজার গল্প অনুষ্ঠানটিকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলবে। জামাল হোসেন পরিচালিত এবং পার্থ প্রতিম হালদারের সঞ্চালনায় ‘দুরন্ত মেধাবী’ প্রচার শুরু হবে ৩০ জানুয়ারি থেকে প্রতি শুক্র ও শনিবার দুপুর ১২টা ও রাত ৯টায়।
পাপেট, শেখা আর বর্ণমালার আনন্দ
শিশুদের শেখার আনন্দকে গল্পের ভেতর দিয়ে তুলে ধরছে পাপেট ধারাবাহিক ‘বর্ণমালার ঘর’। একটি পাপেট পরিবার ও তাদের আশপাশের চরিত্রদের দৈনন্দিন জীবনের গল্পে গল্পে শেখানো হবে বাংলা বর্ণমালা। সঙ্গে থাকবে গান, অ্যানিমেশন ও অক্ষর দিয়ে অরিগ্যামি। এ অনুষ্ঠানে অভিনয় করেছেন সৈয়দ হাসান ইমাম, চিত্রলেখা গুহ, আনন্দ খালেদ, আনোয়ারুল আলম সজল ও রোকসানা রুমা। পার্থ প্রতিম হালদার ও জামাল হোসেন আবির পরিচালিত ‘বর্ণমালার ঘর’ প্রচার শুরু হবে ২৫ জানুয়ারি।
কল্পনা, রূপকথা ও অ্যাডভেঞ্চারের কার্টুনজগৎ
নতুন সিজনে দুরন্ত টিভির পর্দায় ফিরে আসছে একাধিক জনপ্রিয় কার্টুন সিরিজ। এর মধ্যে রয়েছে রূপকথা আর জাদুর মিশেলে কিশোরী মেয়ের অভিযানের গল্প ‘মিয়া অ্যান্ড মি’, প্রাণীদের দলগত বন্ধুত্ব ও সমস্যার সমাধানের গল্প ‘জিগি অ্যান্ড দ্য জুট্রাম’, জাদুর বেল্ট নিয়ে ট্রিটোপলিসে উড়ে বেড়ানো টমের কাহিনি ‘ট্রি ফু টম’ এবং ছোট্ট ড্রাগনদের দুষ্টুমি আর বন্ধুত্বের গল্প ‘কোকোনাট দ্য লিটল ড্রাগন’।
এ ছাড়া দেখা যাবে সাহসী কুকুরের অভিযানের গল্প ‘ল্যাসি–সিজন ২’, ঐতিহাসিক ও রোমাঞ্চকর ‘ভিক দ্য ভাইকিং’, প্রকৃতি ও বন্ধুত্বের গল্প ‘হাইডি’, হাস্যরসাত্মক ‘বিগ অ্যান্ড স্মল’, বহুল জনপ্রিয় ‘দ্য স্মার্ফস’ ও ‘মায়া দ্য বি’। প্রতিটি কার্টুনেই রয়েছে বন্ধুত্ব, সাহস, সহমর্মিতা ও নৈতিক শিক্ষার বার্তা।
শিল্প, ব্যায়াম ও আনন্দের সময়
হাতের কাছে থাকা সাধারণ উপকরণ দিয়ে সৃজনশীল কিছু তৈরি করার কৌশল শেখাবে ক্র্যাফটিং অনুষ্ঠান ‘দ্য আর্ট রুম’। এখানে লালনের সঙ্গে থাকবে তার বন্ধু বিপিন, যে গান আর মজার কথায় অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলে। শিশুদের সুস্থতা ও সক্রিয়তার কথা মাথায় রেখে ফিরছে ‘দুরন্ত সময়–সিজন ৩’। ছড়া ও গানের তালে সহজ ব্যায়াম, যোগব্যায়াম, ক্র্যাফট, ছবি আঁকা এবং অতিথির গল্প—সব মিলিয়ে এটি হয়ে উঠেছে শেখা আর আনন্দের এক সুন্দর মেলবন্ধন।
সিনেমার পর্দায় বাড়তি আনন্দ
নতুন সিজনে ‘দুরন্ত সিনেমা’ সময়ে প্রচারিত হবে দেশি ও বিদেশি নানা জনপ্রিয় শিশুতোষ সিনেমা। ছুটির দিনে পরিবারসহ বসে দেখার মতো এসব সিনেমা ছোটদের কল্পনা ও আনন্দের জগৎকে আরও সমৃদ্ধ করবে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তির ভাষ্য অনুযায়ী, সব মিলিয়ে নতুন কুইজ, কার্টুন, পাপেট শো, ব্যায়াম ও সিনেমার সমাহারে শিশু-কিশোরদের জন্য আনন্দঘন এক মৌসুম উপহার দিতে যাচ্ছে দুরন্ত টিভির ৩৪তম সিজন।