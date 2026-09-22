‘প্রথম প্রেমের গল্প’ নিয়ে আসছেন নিলয়–হিমি

করপোরেট দুনিয়ার দ্বন্দ্ব, প্রেম, পারিবারিক রহস্য ও অতীতের প্রতিশোধের গল্প নিয়ে নতুন ইউটিউব সিরিজ নির্মাণ করছেন তানভীর তন্ময়। ‘প্রথম প্রেমের গল্প’ নামের এই সিরিজে আলোচিত জুটি নিলয়-হিমিকে ভিন্নভাবে উপস্থাপনের পরিকল্পনা করেছেন নির্মাতা তানভীর তন্ময়।
তানভীর তন্ময় বলেন, ‘তাঁদের চেনা ইমেজে রাখতে চাইনি। নিলয় ভাইকে ভিন্নভাবে উপস্থাপনের পরিকল্পনা করি। দর্শক তাঁকে সাধারণত ক্লিন শেভ লুকে এবং কমেডি বা হাস্যরসাত্মক চরিত্রে দেখে অভ্যস্ত। আমরা এবার তাঁকে সেই জায়গা থেকে বের করে আনতে চেয়েছি। ফাইয়াজ চৌধুরী নামে এক শিল্পপতি চরিত্রে তাঁকে দেখা যাবে। চরিত্রের প্রয়োজনে তাঁকে স্টাইলিশ দাড়িতে দেখা যাবে।’
পরিচালক বলেন, ‘আমি যখন স্ক্রিপ্ট ও লুক নিয়ে নিলয় ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলি, তখন তিনি আমেরিকায় ছিলেন। প্রস্তাবটা শোনার পর নিজেই দাড়ি রাখা শুরু করেন। পরে আমেরিকা থেকে নতুন গেটআপের ছবি তুলে পাঠান। ছবিগুলো দেখার পর মনে হলো, আমি ফাইয়াজ চৌধুরীকে যেভাবে কল্পনা করেছিলাম, নিলয় ভাইয়ের এই লুক ঠিক সেরকমই হয়েছে। কস্টিউম ডিজাইনারের সঙ্গে কাজ করে তাঁদের পোশাক, হেয়ারস্টাইল ও গেটআপে এক্সপেরিমেন্ট করেছি। পুরো উপস্থাপনাটাই একটু অন্য রকম রাখার চেষ্টা করেছি।’
সিরিজে মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে মেহনাজ কবিরের চরিত্রে অভিনয় করেছেন হিমি। সিরিজটিতে নিলয়, হিমি ছাড়াও ফারিন খান, আলীরাজ, সুজাতা, শতাব্দী ওয়াদুদ, ফারজানা চুমকি, টাইগার রবিসহ আরও অনেকে অভিনয় করেছেন।
বর্তমানে উত্তরায় নাটকটির শুটিং চলছে। চলতি মাসেই নাজ এন্টারটেইনমেন্টের ইউটিউব চ্যানেলে সিরিজটি প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে।