নানা রকম নীহা, রইল ১০টি ছবি

ছোট পর্দার অভিনেত্রী নাজনীন নীহা আলোচনায় নতুন নাটক ‘সহযাত্রী’ দিয়ে। ফেসবুকে সরব অভিনেত্রী, নিয়মিতই পোস্ট করেন দিন যাপনের ছবি; জানান নতুন কাজের খবর। ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক অভিনেত্রী সম্পর্কে কিছু তথ্য—
বিনোদন ডেস্ক
গতকাল রাতে নতুন এক গুচ্ছ ছবি পোস্ট করে নীহা লিখেছেন, ‘ইন দ্য জোন...।’ অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে তাঁর নতুন ছবিগুলো বেশ পছন্দ করেছেন ভক্ত–অনুসারীরা। এখন পর্যন্ত প্রায় সাত হাজার প্রতিক্রিয়া এসেছে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে এর আগে সাদা–কালো শাড়িতে বেশ কয়েকটি ছবি পোস্ট করে নীহা। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
বিজ্ঞাপন
ছবিগুলোতে প্রায় দশ হাজার প্রতিক্রিয়া এসেছে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে শাড়িতে সুন্দর লাগছে, এমন মন্তব্য করেছেন অনেক ভক্ত। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
বিজ্ঞাপন
নীহা এখন আলোচনায় ‘সহযাত্রী’ নাটকটি দিয়ে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে মুক্তির পর নাটকটি নিয়ে কথা বলেছেন অনেক দর্শক। এ নাটকে তাঁর সহশিল্পী জোভান। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে কাজের বাইরে ঘুরতে ভালোবাসেন নীহা। তিনি মনে করেন ভ্রমণকাজের ক্লান্তি ভুলিয়ে নতুনভাবে শুরু করতে সাহায্য করে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে