যদি ফ্যাসিস্ট দিয়ে...ফেসবুকে ছড়ানো ছবি নিয়ে হাসান মাসুদ বিব্রত

অভিনয়শিল্পী হাসান মাসুদের একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের বেশ কিছু গ্রুপে ঘুরছে। সেই ছবিটি কে বা কারা ফেসবুকে পোস্ট করেছেন, সেটা জানেন না এই অভিনেতা। ছবিটি প্রসঙ্গে হাসান মাসুদ বলেন, ‘এমন ছবির সঙ্গে আমার সংশ্লিষ্টতা নেই, আমি বিব্রত।’
ছবিটিতে দেখা যায়, একটি পোস্টার ধরে রয়েছেন হাসান মাসুদ। সেখানে লেখা, ‘যদি ফ্যাসিস্ট দিয়ে ভালো কিছু হয়, তবে ফ্যাসিস্টই ভালো।’
ছবিটি দেখে মনে হতে পারে এটা কোনো বিজ্ঞাপন বা কোনো একটি প্রচারণার অংশ। ছবিটি নিয়ে আজ সোমবার কথা হয় এই অভিনেতা সঙ্গে। শুরুতেই তিনি ছবি দেখে বলেন, ‘এই ধরনের কাণ্ড কারা করছে, তা আমি জানি না। এটা কোনোভাবেই আমার না। এই ছবি সম্ভবত এআই দিয়ে তৈরি করা। কেউ আমাকে নিয়ে বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরি করছেন।’
পরে জানা যায়, এআই দিয়ে তৈরি করা এই ছবি। হাসান মাসুদ বলেন, ‘এগুলো খুবই বিব্রতকর। এমন কোনো কিছুর সঙ্গে আমি কোনোভাবে যুক্ত নই। হয়তো আমাকে পছন্দ করেন না, এমন মানুষেরা এটা তৈরি করেছেন। এমন ঘটনায় আমাদের বিব্রত হতে হয়। এখন সময় ভালো না। ছবিটাকে অনেকেই বিশ্বাস করবেন। মনে করবেন, আমি এর সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু সত্য এটাই, এটি ভুল ছবি।’
এ দিকে গত বছর হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন হাসান মাসুদ। তখন দীর্ঘ সময় তাঁকে চিকিৎসা নিতে হয়। তিনি জানালেন, বর্তমানে বেশির ভাগ সময় বাসাতেই থাকেন। নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হচ্ছে। ‘আমাকে এখন শরীরের প্রতি খুবই যত্ন নিতে হয়। এখনো নিয়মিত শুটিং করতে পারছি না। কারণ, শুটিং শেষ হয় রাত ১০টা পর, কিন্তু ৮টার মধ্যেই আমাকে ওষুধ খেতে হয়। যে কারণে আপাতত শুটিং থেকে দূরে রয়েছি’, বলেন হাসান মাসুদ।
হাসান মাসুদ জানান, ইতিমধ্যে সিনেমার প্রস্তাব পেয়েছিলেন। সেগুলোতে নাম লেখাননি। ‘একটি রাজনৈতিক গল্পের সিনেমার প্রস্তাব পেয়েছিলাম। আমি করিনি। আমি নিজেও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নই। যে কারণে কারও পক্ষে–বিপক্ষে যায়, এমন কোনো কাজ করতে চাই না। বিজ্ঞাপনের কিছু কাজ আছে, সেগুলো করছি।’