মায়া হয়ে আসছেন নীহা, সঙ্গে অপূর্ব

পরিচালক জাকারিয়া সৌখিন এবং অভিনয়শিল্পী জিয়াউল ফারুক অপূর্ব ও নাজনীন নীহা—এই তিনজনকে ঘিরে তৈরি হয়েছে দর্শকপ্রিয় এক ‘টিম’। মনদুয়ারী দিয়ে একসঙ্গে পথচলা শুরু। পরে মেঘবালিকা দিয়েও দর্শকের প্রশংসা কুড়ান তাঁরা। সেই ধারাবাহিকতায় এবার ঈদুল আজহায় আসছে এই টিমের নতুন নাটক মায়া পাখি।
নাটকটির গল্প আবর্তিত হয়েছে মায়া নামের এক তরুণীকে ঘিরে। এই সময়েও মেয়েটি খুব সাধারণ জীবন যাপন করে। নির্মাতার ভাষ্য, চরিত্রটিতে হুমায়ূন আহমেদের গল্পের নায়িকাদের আবহ আছে। সেই মায়ার প্রেমে পড়ে সাদাত নামের এক তরুণ।
অভিনেতা অপূর্বের কাছে মায়া পাখি বিশেষ একটি কাজ। কারণ, নাটকটির জন্য দীর্ঘ সময় নিয়ে প্রস্তুতি ও শুটিং করেছেন তিনি। এমনকি শুটিংয়ের আগে প্রি-প্রোডাকশন পর্যায়েও যুক্ত ছিলেন। অপূর্ব বলেন, ‘এবারের মায়া পাখি ভিন্ন আবহের গল্প। এমন এক অনুভূতির গল্প, যা দর্শকের মনে মায়া তৈরি করবে। আমাদের দর্শকেরা যে ধরনের গল্প দেখতে অভ্যস্ত, এটি সেখান থেকে আলাদা। গল্পের শেষটা প্রত্যেক দর্শকের হৃদয়ে দাগ কাটবে বলেই বিশ্বাস করি।’
একসময় অপূর্বের সঙ্গে অভিনয় করতে ভয় কাজ করত বলে জানান নাজনীন নীহা। তবে নিয়মিত কাজের ফলে এখন তাঁদের বোঝাপড়া বেশ ভালো। নীহা বলেন, ‘কাজটি আমার জন্য চ্যালেঞ্জিং ছিল। কারণ, আমাদের জুটিকে নিয়ে দর্শকদের প্রত্যাশা অনেক বেশি। আশা করছি, সেই প্রত্যাশা পূরণ হবে। ব্যক্তিগতভাবে নাটকটি নিয়ে আমি খুবই উচ্ছ্বসিত।’
জাকারিয়া সৌখিন জানিয়েছেন, ঈদুল আজহা উপলক্ষে সিএমভির ইউটিউব চ্যানেলে নাটকটি প্রকাশিত হবে।