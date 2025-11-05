তানজিন তিশার বিরুদ্ধে মামলা

অভিনেত্রী তানজিন তিশার বিরুদ্ধে প্রতারণা ও বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগে মামলা করেছে অনলাইনভিত্তিক ফ্যাশন হাউস অ্যাপোনিয়া।
আজ বুধবার ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের ১৮ নম্বর কোর্টে ৪২০/৪০৬ ধারায় প্রতারণা ও বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ এনে মামলাটি করেন প্রতিষ্ঠানটির এক্সিকিউটিভ আমিনুল ইসলাম।
মামলায় অভিযোগ তোলা হয়, ফ্যাশন হাউসটি থেকে শাড়ি নিয়ে প্রচারণা করার কথা থাকলেও তা না করে যোগাযোগ বন্ধ দেন তিশা, এমনকি শাড়িটির মূল্যও পরিশোধ করেননি তিনি। শাড়িটির দাম ২৮ হাজার ৮০০ টাকা।
অভিযোগের বিষয়ে নিয়ে বক্তব্য জানতে আজ সন্ধ্যায় প্রথম আলোর তরফ থেকে তিশাকে ফোন করা হলেও তাঁর সাড়া মেলেনি। তবে এর আগে এক ফেসবুক পোস্টে তিশা দাবি করেছেন, শাড়িটি তাঁকে উপহার দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।
গত ২২ অক্টোবর তানজিন তিশাকে আইনি নোটিশ পাঠায় অ্যাপোনিয়া কর্তৃপক্ষ। নোটিস পাওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পাশাপাশি ওই নারী উদ্যোক্তাকে (প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার ঝিনুক) নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিথ্যাচারের জন্য তিশাকে ক্ষমা চাইতে বলা হয়, তবে নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও নোটিসের জবাব দেননি তিশা। এরপর প্রতারণা ও বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগে তিশার বিরুদ্ধে মামলা করেছে প্রতিষ্ঠানটি।
মামলায় দণ্ডবিধির ৪২০/৪০৬ ধারায় অপরাধ আমলে নিয়ে আসামির প্রতি গ্রেপ্তারি পরোয়ানার আদেশ চাওয়া হয়, ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল রানার আদালত তিশার বিরুদ্ধে মামলাটি আমলে নিয়ে বাংলাদেশ পুলিশের গোয়েন্দা সংস্থাকে (ডিবি) তদন্তের নির্দেশ দেন।