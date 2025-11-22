দেড় মাসের প্রেম শেষে নায়িকা–প্রযোজকের বিয়ে

একটা সময় মাইমুনা মম ছিলেন রেডিও জকি। এরপর শুরু করেন নাটকে অভিনয়। চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন। গতকাল শুক্রবার তিনি বিয়ে করলেন। পাত্র চলচ্চিত্র পরিচালক ও প্রযোজক রাফায়েল আহসান। ঢাকার ধানমন্ডির একটি রেস্টুরেন্টে দুই পরিবারের কাছের কয়েকজনকে নিয়ে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সেরেছেন মাইমুনা মম ও রাফায়েল আহসান।
রাফায়েল ও মমর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, দেড় বছর ধরে তাঁদের দুজনের পরিচয়। এই সময়টায় তাঁরা ঘোরাঘুরি করেছেন, নিজেদের জেনেছেন, পারস্পরিক বোঝাপড়া উন্নয়নের চেষ্টাও করেছেন। আর দেড় মাস ধরে প্রেমের সম্পর্কে ছিলেন। এরপর দুজনে সিদ্ধান্ত নেন বিয়ে করে সংসারী হবেন। তারপর দুজনে দুজনের পরিবারের মুরব্বিদের প্রেমের সম্পর্কের কথা জানান। প্রেমের সম্পর্ক মেনে নেয় দুজনের পরিবার, পারিবারিকভাবে তাঁদের বিয়ের আয়োজন সম্পন্ন হয়।
রাফায়েল আহসান ‘নয়ছয়’ নামে একটি সিনেমাও নির্মাণ করেছেন। ২০১৪ সালে সেই ছবি মুক্তি পায়। কয়েক বছর ধরে শুধু প্রযোজনাই করছেন। ‘ইন্টার্নশিপ’, ‘পেট কাটা ষ’, ‘দৌড়’, ‘আগস্ট ১৪’—এসব প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত আছেন বলে জানালেন রাফায়েল আহসান। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘কাঠপেন্সিল’ বানিয়ে আলোচনায় আসেন এই প্রযোজক ও পরিচালক।
মাইমুনা মমকে বিয়ে প্রসঙ্গে রাফায়েল বললেন, ‘মমর সরলতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমার কাছে মনে হয়, খুব সহজেই ওকে সবার কাছ থেকে আলাদা করা যায়। তাই মনে হয়েছে, ওকে নিয়ে আগামী জীবনের পথচলাটা আমার জন্য সহজ ও সুন্দর হবে। তাই আমাদের এই বিয়ের সিদ্ধান্ত।’
২০২১ সাল থেকে নিয়মিত অভিনয় করলেও তার আগে টানা ছয় বছর রেডিওতে ‘কথাবন্ধু’ হিসেবে কাজ করেছেন মাইমুনা মম। তাঁর অভিনীত প্রথম চলচ্চিত্র শবনম ফেরদৌসী পরিচালিত ‘আজব কারখানা’, যেটিতে তিনি সহশিল্পী হিসেবে পেয়েছিলেন ভারতের জনপ্রিয় অভিনেতা পরমব্রতকে।
তবে মুক্তির দিক দিয়ে মমর প্রথম চলচ্চিত্র জুলফিকার জাহেদির সিনেমা ‘কাগজ’। বিয়ে প্রসঙ্গে মাইমুনা মম বলেন, ‘রাফায়েলের সততা আমাকে মুগ্ধ করেছে। কথাবার্তায় কোনো রাখঢাক রাখে না, সে খুবই স্ট্রেট ফরোয়ার্ড। সবচেয়ে দারুণ বিষয়, শেষ মুহূর্তে পরিকল্পনা বদল করে নতুন কোনো পরিকল্পনা করে ফেলা।’
এখন দেশের দুটি টেলিভিশন চ্যানেলে মাইমুনা মমর তিনটি ধারাবাহিক নাটক প্রচারিত হচ্ছে। আরটিভিতে ‘ঘুরিতেছে পাঙ্খা’ ও ‘ম্যানেজ মাস্টার’ এবং দীপ্ত টিভিতে ‘খুশবু’।