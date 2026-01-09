হুররেম সুলতান চরিত্রে অভিনয় করেছেন মেরিয়েম উজারলি
‘হুররেম’কে ছাড়িয়ে যেতে পারেননি তিনি

জার্মান বংশোদ্ভূত তুর্কি অভিনেত্রী মেরিয়েম উজারলিকে চেনেন? চিনতে পারছেন না? হুররেম সুলতানকে তো চিনেছেন নিশ্চয়ই।

তুরস্কের জনপ্রিয় টিভি ধারাবাহিক ‘সুলতান সুলেমান’-এ হুররেম সুলতান চরিত্রে অভিনয় করে দুনিয়াজুড়ে খ্যাতি পেয়েছেন মেরিয়েম উজারলি
নিজের নাম ছাপিয়ে ‘হুররেম সুলতান’ নামেই পরিচিতি পেয়েছেন তিনি
এক দশকের বেশি সময় আগে তুর্কি ধারাবাহিকটিতে অভিনয় করেছেন তিনি। তবে দীপ্ত টিভির হাত ধরে ধারাবাহিকটি বাংলাদেশে এসেছে আরও পরে
বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ধারাবাহিকটি আলোড়ন তুলেছে
তিনি এখন দুই মেয়ে লালা ও লিলিকে নিয়ে বার্লিনে বাস করছেন। মাঝে অভিনয় থেকে দূরে ছিলেন। আবারও ফিরেছেন
দুই মেয়েকে নিয়ে বড়দিন উদ্যাপনের কয়েকটি ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন মেরিয়েম উজারলি। ভেয়েজুয়েলা থেকে তাঁর এক অনুরাগী মন্তব্য করেছেন, ‘আমার হুররেম, আমার সুলতান। কী সুন্দর ছবি। বড়দিনের শুভেচ্ছা জানাই।’
‘সুলতান সুলেমান’ ধারাবাহিকের পর ‘ওতেকি তারাফ’, ‘কুইন অব দ্য নাইট’, ‘মাই মাদার উন্ড’সহ বেশ কয়েকটি ধারাবাহিক ও সিনেমায় অভিনয় করেছেন মেরিয়েম।
তবে হুররেম চরিত্রের জনপ্রিয়তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারেননি
২০২৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত অসম প্রেমের গল্পে নির্মিত তুর্কি সিরিজ ‘রু’–তে আবেদনময়ী চরিত্রে দেখা গেছে তাঁকে
ইনস্টাগ্রামে তাঁর ফলোয়ার ৭৮ লাখের বেশি
