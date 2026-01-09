‘হুররেম’কে ছাড়িয়ে যেতে পারেননি তিনি

বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ধারাবাহিকটি আলোড়ন তুলেছে তিনি এখন দুই মেয়ে লালা ও লিলিকে নিয়ে বার্লিনে বাস করছেন। মাঝে অভিনয় থেকে দূরে ছিলেন। আবারও ফিরেছেন দুই মেয়েকে নিয়ে বড়দিন উদ্যাপনের কয়েকটি ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন মেরিয়েম উজারলি। ভেয়েজুয়েলা থেকে তাঁর এক অনুরাগী মন্তব্য করেছেন, ‘আমার হুররেম, আমার সুলতান। কী সুন্দর ছবি। বড়দিনের শুভেচ্ছা জানাই।’
‘সুলতান সুলেমান’ ধারাবাহিকের পর ‘ওতেকি তারাফ’, ‘কুইন অব দ্য নাইট’, ‘মাই মাদার উন্ড’সহ বেশ কয়েকটি ধারাবাহিক ও সিনেমায় অভিনয় করেছেন মেরিয়েম। তবে হুররেম চরিত্রের জনপ্রিয়তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারেননি২০২৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত অসম প্রেমের গল্পে নির্মিত তুর্কি সিরিজ ‘রু’–তে আবেদনময়ী চরিত্রে দেখা গেছে তাঁকেইনস্টাগ্রামে তাঁর ফলোয়ার ৭৮ লাখের বেশি