‘কফিলের মেয়ে’ থেকে ‘আদরের দুলাভাই’, টিভিতে সম্পর্কের নানা গল্প

ঈদ আয়োজনের শেষ দিনেও ছোট পর্দায় কমেনি ব্যস্ততা। দিনের শুরু থেকে রাত পর্যন্ত বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে থাকছে নতুন নাটক, টেলিফিল্ম, গান ও ধারাবাহিকের বিশেষ পর্ব। কোথাও পারিবারিক গল্প, কোথাও ভালোবাসা, আবার কোথাও হাস্যরস আর আবেগের মিশেলে তৈরি আয়োজন। আজকের পর্দায় দেখা যাবে মোশাররফ করিম, মুশফিক আর ফারহান, কেয়া পায়েল, জোভান, তটিনী, সজলসহ জনপ্রিয় অনেক অভিনয়শিল্পীকে। সাত দিনের ঈদ আয়োজনের শেষ দিনের টিভি সূচি নিয়ে বিনোদনের বিশেষ আয়োজন—পর্ব ২।
বৈশাখী টেলিভিশন
বেলা ১১টায় ‘গানে গানে ঈদ আনন্দ’। অতিথি: কণ্ঠশিল্পী আতিক হাসান, প্রিয়াংকা বিশ্বাস। বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটে ধারাবাহিক নাটক ‘অবশেষে জিরো’। অভিনয়ে আবদুল্লাহ রানা, মাসুম বাশার, আইরিন তানি, শাকিলা পারভিন। বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিটে ধারাবাহিক নাটক ‘ঝগড়াটে পরিবার’। অভিনয়ে শিবলী নোমান, পূর্ণিমা বৃষ্টি। সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটে ধারাবাহিক নাটক ‘কফিলের মেয়ে’। অভিনয়ে জেবা জান্নাত, সবুজ আহমেদ, সোহাগ। সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে ধারাবাহিক নাটক ‘মোগো বাড়ি বরিশাল’। অভিনয়ে রাশেদ সীমান্ত, নাবিলা ইসলাম। রাত ৮টা ১০ মিনিটে নাটক ‘শেকড়’। অভিনয়ে শামীম হাসান সরকার, তাসনুভা তিশা।
রাত ৯টা ২০ মিনিটে ধারাবাহিক নাটক ‘ভাত হাসান’। অভিনয়ে মোশাররফ করিম, রোবেনা রেজা জুঁই। রাত ১০টায় ধারাবাহিক নাটক ‘সাক্ষী মফিজ’। অভিনয়ে মীর সাব্বির, ময়মুনা মম, সুজাত শিমুল। রাত ১০টা ৩০ মিনিটে ধারাবাহিক নাটক ‘দিল মোহাব্বত’। অভিনয়ে জাকিয়া বারী মম, আরফান আহমেদ। রাত ১১টা ৪০ মিনিটে মেগা নাটক ‘হৃদয়ে তুমি’। অভিনয়ে সজল, নাদিয়া মিম, শতাব্দী ওয়াদুদ।
মাছরাঙা
বিকেল ৫টা ৫০ মিনিটে নাটক ‘বুকের ভেতর আগুন’। অভিনয়ে মুশফিক ফারহান, কেয়া পায়েল। সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিটে ধারাবাহিক নাটক ‘লাভ স্টেশন’। অভিনয়ে চঞ্চল চৌধুরী, মৌসুমী হামিদ। রাত ৮টায় নাটক ‘সুখের গল্প’। অভিনয়ে জোভান, কেয়া পায়েল। রাত ৯টা ১০ মিনিটে ধারাবাহিক নাটক ‘আদরের দুলাভাই’। অভিনয়ে মোশাররফ করিম, রোবেনা রেজা জু্ঁই। রাত ১০টা ২০ মিনিটে নাটক ‘ভালোবাসার গল্প’। অভিনয়ে ইয়াশ রোহান, তটিনী। রাত ১১টা ৩০ মিনিটে টেলিফিল্ম ‘বাড়ির ছোট ছেলে’। অভিনয়ে মুশফিক আর ফারহান, হিমি।
এনটিভি
বেলা ২টা ২০ মিনিটে টেলিফিল্ম ‘একজন শফিক সাহেব’। অভিনয়ে আইশা খান, শরাফ আহমেদ জীবন। সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিটে ধারাবাহিক নাটক ‘মা বাবা ভাই বোন’। অভিনয়ে শহীদুজ্জামান সেলিম, সাবেরী আলম, নিশাত প্রিয়ম, আবু হুরায়রা তানভীর, শবনম ফারিয়া। সন্ধ্যা ৭টা ৫৫ মিনিটে নাটক ‘ভালোবাসি তাই’। অভিনয়ে সাদ সালমি নাওভী, ইন্দ্রানী নিশি। রাত ৯টা ১০ মিনিটে নাটক ‘কাইজ্জা’। অভিনয়ে মোশাররফ করিম, নীলাঞ্জনা নীলা। রাত ১১টা ৫ মিনিটে নাটক ‘জীবন সংসার’। অভিনয়ে জাহের আলভী, ইফফাত আরা তিথি।