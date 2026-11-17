আন্তর্জাতিক সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা মিস ইউনিভার্সের ৭৫তম আসরে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন অভিনেত্রী ও মডেল সামিরা খান মাহি। প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ৮ নভেম্বর দেশ ছেড়ে পুয়ের্তো রিকোয় গেছেন তিনি। যাওয়ার পরে শুরু হয়েছে ভোট পর্ব।
সপ্তাহ শেষে ভোটে শীর্ষে রয়েছেন মডেল ও অভিনেত্রী সামিরা খান মাহি। সামনের সারিতে রয়েছেন বলে জানিয়েছেন মাহি। ভোটিংয়ে অলটাইমে বর্তমানে ৩ নম্বরে রয়েছেন এই অভিনেত্রী। সব মিলিয়ে তাঁর পয়েন্ট ৭৮.৮ কোটি। ভোট দ্বারা নির্ধারিত হয় এই স্কোর। এদিকে সপ্তাহ শেষের ভোটে তিনি এগিয়ে। এ হিসাব প্রতিবেদনের সময়ে করা।
মাহি বলেন, ‘স্বপ্ন, আশা, কঠোর পরিশ্রম আর লাখো মানুষের ভালোবাসা নিয়ে আমার এই যাত্রা। নিজের দেশের গর্ব ও মানুষের আশীর্বাদ সঙ্গে নিয়ে মিস ইউনিভার্স ২০২৬-এর মঞ্চে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছি। আমি প্রস্তুত। আমাকে এগিয়ে নিতে আপনাদের ভোট দরকার। আমাকে ভোট দিয়ে এগিয়ে নিন।’
আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বের পাশাপাশি ভোটের লড়াইয়েও ভালো অবস্থানে থাকতে চান তিনি। প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে দর্শকদের ভোট দেওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। ভোটের মাধ্যমে একজন প্রতিযোগী সরাসরি সেরা ৩০-এ জায়গা করে নিতে পারেন। এ জন্য প্রতিযোগীদের পক্ষে ভোট দিতে আহ্বান জানাচ্ছেন তাঁদের সমর্থকেরা। ভোট শুরুর পর ১০ নভেম্বর প্রকাশিত অবস্থানে প্রথম স্থানেও দেখা গেছে সামিরা খান মাহিকে।
এর আগে ১১ নভেম্বর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে মাহি দেশের মানুষের কাছে ভোট ও সমর্থন চেয়েছিলেন। ভোট দেওয়ার পদ্ধতিও জানিয়েছিলেন তিনি। ‘এমইউ ফ্যান’ (MU Fan) অ্যাপ ডাউনলোড করে ভোটের অপশনে গিয়ে ‘মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ’ নির্বাচন করে ভোট দেওয়া যায়।
পুয়ের্তো রিকোয় পৌঁছে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন মাহি। এরই মধ্যে নিবন্ধন সম্পন্ন করেছেন, উঠেছেন নির্ধারিত হোটেলে। তাঁর রুমমেট হয়েছেন আর্জেন্টিনার প্রতিযোগী দিয়ানা স্তেফানি পেরেইরা। প্রতিযোগিতার জন্য মঞ্চের মহড়া, ফটোশুট ও বিভিন্ন আয়োজনেও অংশ নিচ্ছেন তিনি।
প্রথম আলোকে হোয়াটসঅ্যাপে মাহি বলেন, ‘বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারাটা আমার জীবনের অন্যতম সুন্দর ও স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। মিস ইউনিভার্সের মতো একটি আন্তর্জাতিক মঞ্চে এসে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগীদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়েছে।’
বাংলাদেশের সংস্কৃতি, খাবার, পোশাক ও ভাষা নিয়েও অন্য দেশের প্রতিযোগীদের সঙ্গে কথা বলছেন মাহি। তাঁর ভাষায়, প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি শুধু পোশাক বা সাজসজ্জার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আত্মবিশ্বাস, হাঁটাচলা, কথা বলার ধরন—সবকিছুতেই মনোযোগ দিতে হচ্ছে। প্রতিদিন ভোর চারটায় ঘুম থেকে উঠে শুরু হয় তাঁর ব্যস্ততা। সারা দিন রিহার্সাল, ফটোশুট, ইন্টারভিউ ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিতে হয়।
মিস ইউনিভার্সের এবারের আসর বসেছে ক্যারিবীয় দ্বীপ পুয়ের্তো রিকোতে। ১১ নভেম্বর শুরু হয়েছে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম। এতে অংশ নিচ্ছেন বিশ্বের শতাধিক দেশের প্রতিযোগী। ২৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে চূড়ান্ত আয়োজন।