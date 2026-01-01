লাইভে বিয়ে, ডিভোর্স নিয়ে প্রশ্ন প্রসঙ্গে যা বললেন প্রভা

বছরের প্রথম দিন ভক্তদের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে আড্ডা দিতে হাজির হয়েছিলেন অভিনেত্রী সাদিয়া জাহান প্রভা। সেই আড্ডায় তিনি ভক্তদের নানা মন্তব্যের উত্তর দেন। তবে ভক্তদের সতর্ক করে শুরুতেই জানিয়ে রাখলেন, অপ্রাসঙ্গিক কোনো প্রশ্ন করলে চেষ্টা করবেন উত্তর না দিতে। তবে নতুন বছরের শুভেচ্ছার পাশাপাশি অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নের মুখেও পড়তে হয় প্রভাকে।
বিভিন্ন সময়ই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের নানা মন্তব্য নিয়ে বিরক্ত হন অভিনেত্রী প্রভা। এ নিয়ে প্রকাশ্যেও একাধিকবার কথা বলেছেন। যে কারণে এবার ফেসবুক লাইভে আগেই ভক্তদের সতর্ক করলেন। তিনি ফেসবুক লাইভে ভক্তদের জানান, গতকাল থেকেই তাঁকে অনেক ভক্ত–সহকর্মী একের পর এক নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। যে কারণেই তাঁর এই লাইভ আড্ডায় আসা।
প্রভা শুরুতেই ভক্ত ও সহকর্মীদের উদ্দেশে বলেন, ‘সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই। যদিও রাত থেকে সারা দিন ধরে টুংটাং করে যে এসএমএস আসে, সেটা পেতে আমার একদমই ভালো লাগে না। যেকোনো উইশই ভালো লাগে না। আর আমি এখন একটা জব করছি। বুঝতে পারছি, এটা মেবি একটা কালচার। আমাকেও হয়তো শুভেচ্ছা পাঠাতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে এটা আমার পছন্দ না। আমি মনে করি, গুড উইশ সব সময় করা যায়। আবার এটাও বুঝতে হবে, এটা একটা সৌজন্যতা।’
লাইভের শুরু থেকেই ভক্তরা প্রভাকে খ্রিষ্টীয় নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাতে থাকেন। কেউ কেউ মন্তব্যে নানা প্রশ্ন করেন। সেগুলো নিয়ে প্রভা বলেন, ‘আপনারা মন্তব্য করে প্রশ্ন করতে পারেন, আমি মন্তব্য পড়ে টুকটাক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। ভালো–মন্দ যে মন্তব্যই করেন না কেন, উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। যদি খুবই অপ্রাসঙ্গিক হয়, যদি অশিক্ষিতের মতো করে কোনো মন্তব্য কেউ করেন, চেষ্টা করব সেটা অ্যাভয়েড করতে। ভালো মন্তব্যের উত্তর অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করব।’
সেখানে বেশির ভাগ ভক্ত মন্তব্য করেন বর্তমানের ব্যস্ততা কী নিয়ে সেটা জানতে, কী করছেন সেটা জানতে। তবে কেউ কেউ মন্তব্য করেন বিয়েসহ ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে। সেসব প্রশ্ন শুরুতে এড়িয়ে যেতে চাইলেও পরে বিয়ে প্রসঙ্গের প্রশ্নের উত্তরে প্রভা বলেন, ‘আচ্ছা ভাই, আপনার এই রকম প্রশ্ন যে ব্যাড ম্যানার, সেটা কি জানেন! বিয়ে হবে কবে, হচ্ছে না কেন, বাচ্চা নিচ্ছ না কেন, ডিভোর্স হলো কেন? আমি তো রক্ত–মাংসের মানুষ। যেদিন যেটা ওপর আল্লাহ লিখে থাকবে, সেদিন সেটাই হবে। এগুলো পারসোনাল ব্যাপার, এগুলো নিয়ে কাউকে প্রশ্ন না করাই ভালো। কারণ, প্রতিটা মানুষই চায় সংসার করতে। সেটা আবার যেদিন লেখা থাকবে হবে।’
সাদিয়া জাহান প্রভা বর্তমানে চাকরির পাশাপাশি শুটিং নিয়েও ব্যস্ত। তিনি গত বছর ক্যারিয়ারে প্রথমবার সিনেমায় নাম লিখিয়েছেন। তাঁকে দেখা যাবে দুটি সিনেমায়। প্রভা অভিনীত সিনেমা দুটির নাম ‘দুই পয়সার মানুষ’ ও ‘দেনা পাওনা’। সিনেমা দুটি পরিচালনা করছেন ঝুমুর আসমা ও সাদেক সিদ্দিকী। সিনেমাগুলো নিয়ে বেশ আগ্রহী এই অভিনেত্রী।