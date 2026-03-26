হানিফ সংকেত
‘যাচাই না করে শেয়ার করা অপরাধ’—ভুয়া কার্ডে ক্ষুব্ধ হানিফ সংকেত

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নির্মাতা ও উপস্থাপক হানিফ সংকেতের ছবি ব্যবহার করে কিছু ভুয়া ফটোকার্ড ছড়িয়ে পড়েছে। বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এর প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন তিনি।

বিবৃতিতে হানিফ সংকেত বলেন, ‘আমি দীর্ঘদিন ধরেই আমার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি কথা বলে আসছি—সত্যতা যাচাই না করে সামাজিক মাধ্যমে কোনো কিছু পোস্ট বা শেয়ার করা শুধু অন্যায় নয়, অপরাধও। দুঃখজনক হলেও সত্য, সম্প্রতি আমার কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া বেশ কয়েকটি ফটোকার্ড পাঠিয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।’

হানিফ সংকেত জানান, ওই ফটোকার্ডগুলো তাঁর উপস্থাপনার শৈলী অনুকরণ করে তৈরি করা হলেও এর সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পৃক্ততা নেই। ‘উক্ত ফটোকার্ডের কথাগুলো আমার উপস্থাপনাশৈলীর অনুকরণে ছন্দবদ্ধভাবে লেখা হলেও, সেগুলোর সঙ্গে আমার কোনো ধরনের সম্পৃক্ততা নেই। অথচ অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, কোনো রকম সত্যতা যাচাই না করেই অনেকে এই ফটোকার্ডগুলো শেয়ার করছেন, কমেন্ট করছেন এবং লাইক দিচ্ছেন,’—বলেন তিনি।

এ বিষয়ে জানতে প্রথম আলো থেকে যোগাযোগ করা হলে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে হানিফ সংকেত বলেন, ‘দীর্ঘ চার দশক ধরে আমি কোনো রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছাড়াই নিরপেক্ষতা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে কাজ করছি। আমার প্রকৃত বক্তব্য, উক্তি বা ফটোকার্ড কেবল আমার নিজস্ব ভেরিফায়েড প্ল্যাটফর্ম এবং স্বীকৃত গণমাধ্যমেই প্রকাশ করা হয়।’

প্রযুক্তির অপব্যবহার নিয়ে সতর্ক করে হানিফ সংকেত আরও বলেন, ‘প্রযুক্তির এই উৎকর্ষের সময়ে এর অপব্যবহার সম্পর্কে আমাদের সবারই আরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন। অনুরোধ থাকবে, এ ধরনের কোনো অজানা, অচেনা বা অখ্যাত উৎস থেকে আসা তথ্যে বিভ্রান্ত হবেন না এবং তা প্রচার করে অন্যকেও বিভ্রান্ত করবেন না।’
সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হানিফ সংকেতের ছবি ব্যবহার করে একটি ফটোকার্ডে ‘শেখ হাসিনা ফ্যাসিস্ট নয়, শেখ হাসিনা হলো বাংলাদেশ গড়ার আর্টিস্ট’—এমন একটি মন্তব্য ছড়িয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট করে জানান, এই বক্তব্য তাঁর নয় এবং এর সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পৃক্ততা নেই।

