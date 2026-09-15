এমির লালগালিচায় নজর কাড়লেন যেসব তারকা

‘দ্য টেস্টমেনটস’ তারকা চেজ ইনফিনিটি। এএফপি লালগালিচায় নজর কাড়েন এল ফ্যানিং। ‘মার্গোস গট মানি ট্রাবল’–এর জন্য সেরা অভিনেত্রীর মনোনয়ন পেয়েছিলেন তিনি। এএফপি ‘মার্গোস গট মানি ট্রাবল’–এর প্রযোজক হিসেবে অনুষ্ঠানে ছিলেন নিকোল কিডম্যান। এএফপি ‘বিফ’–এর জন্য মনোনয়ন পেয়েছিলেন ব্রিটিশ অভিনেত্রী ক্যারি মুলিগান। এএফপি‘দ্য বিস্ট ইন মি’ ও ‘উইডোজ বে’—দুই সিরিজের জন্য অভিনয়ের পুরস্কার জিতে ইতিহাস গড়েছেন ওয়েলশ অভিনেতা ম্যাথিউ রাইস। এএফপি
ছিলেন ব্রিটিশ তারকা রিজ আহমেদ। এএফপি এই সময়ের আলোচিত অভিনেত্রী ফ্লোরেন্স পিউও ছিলেন এমির আসরে। এএফপি স্ত্রী মলি ম্যাকনার্নির সঙ্গে আলোচিত সঞ্চালক জিমি কিমেল। এএফপিতারকা দম্পতি হ্যারিসন ফোর্ড ও ক্যালিস্তা ফ্লকহার্টও ছিলেন। এএফপি টেলিভিশন পুরস্কারের সবচেয়ে বড় আয়োজন, সেখানে ‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’ তারকা ডেভিড হারবার থাকবেন না; তা কি হয়! এএফপি