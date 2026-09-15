লালগালিচায় নজর কাড়লেন যেসব তারকা। কোলাজ
লালগালিচায় নজর কাড়লেন যেসব তারকা। কোলাজ
টেলিভিশন

এমির লালগালিচায় নজর কাড়লেন যেসব তারকা

বাংলাদেশ সময় আজ মঙ্গলবার ভোরে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের পিকক থিয়েটারে বসেছিল ৭৮তম এমি অ্যাওয়ার্ডসের আসর। টেলিভিশনের সবচেয়ে বড় এই পুরস্কারের আসরে লালগালিচায় চমকে দিলেন কোন তারকারা? এএফপি, ভোগ ও বিবিসি অবলম্বনে জেনে নেওয়া যাক ছবিতে ছবিতে—

বিনোদন ডেস্ক
অলংকারখচিত প্রাডার গাউন পরে নীলগালিচায় হাজির হন জেনডায়া। এএফপি
আলোচিত অভিনেতা কোলম্যান ডোমিঙ্গেও এসেছিলেন এই আয়োজনে। এবার ‘দ্য ফোর সিজন’–এর জন্য মনোনয়নও পেয়েছিলেন তিনি। এএফপিফপি
লালগালিচায় নজর কাড়ে ‘অনলি মার্ডারাস ইন দ্য বিল্ডিং’–এর অন্যতম প্রযোজক ও অভিনেত্রী সেলেনা গোমেজ। এএফপি
প্লরিবাস’ দিয়ে আলোচিত অভিনেত্রী রিয়া সিহর্ন; পরে পুরস্কারও জিতেছেন তিনি। এএফপি
‘দ্য টেস্টমেনটস’ তারকা চেজ ইনফিনিটি। এএফপি
লালগালিচায় নজর কাড়েন এল ফ্যানিং। ‘মার্গোস গট মানি ট্রাবল’–এর জন্য সেরা অভিনেত্রীর মনোনয়ন পেয়েছিলেন তিনি। এএফপি
‘মার্গোস গট মানি ট্রাবল’–এর প্রযোজক হিসেবে অনুষ্ঠানে ছিলেন নিকোল কিডম্যান। এএফপি
‘বিফ’–এর জন্য মনোনয়ন পেয়েছিলেন ব্রিটিশ অভিনেত্রী ক্যারি মুলিগান। এএফপি
‘দ্য বিস্ট ইন মি’ ও ‘উইডোজ বে’—দুই সিরিজের জন্য অভিনয়ের পুরস্কার জিতে ইতিহাস গড়েছেন ওয়েলশ অভিনেতা ম্যাথিউ রাইস। এএফপি
ছিলেন ব্রিটিশ তারকা রিজ আহমেদ। এএফপি
এই সময়ের আলোচিত অভিনেত্রী ফ্লোরেন্স পিউও ছিলেন এমির আসরে। এএফপি
স্ত্রী মলি ম্যাকনার্নির সঙ্গে আলোচিত সঞ্চালক জিমি কিমেল। এএফপি
তারকা দম্পতি হ্যারিসন ফোর্ড ও ক্যালিস্তা ফ্লকহার্টও ছিলেন। এএফপি
টেলিভিশন পুরস্কারের সবচেয়ে বড় আয়োজন, সেখানে ‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’ তারকা ডেভিড হারবার থাকবেন না; তা কি হয়! এএফপি
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ছিলেন ‘গেম অব থ্রোনস’ তারকা এমিলিয়া ক্লার্কও। এএফপি
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