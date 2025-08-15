সাদাপাথরের মতো হারিয়ে গেছে নীহার সময়টাও...

ঈদুল আজহার নাটকে অভিনয় করে আলোচিত হয়েছেন নাজনীন নীহা। ইউটিউব ট্রেন্ডিংয়ে ‘আশিকী’সহ তাঁর অভিনীত একাধিক নাটক। ঈদের পর ছুটির মেজাজে রয়েছেন অভিনেত্রী। নিয়মিতই পোস্ট করছেন ঘুরে বেড়ানোর ছবি। জেনে নেওয়া যাক ছোট পর্দার অভিনেত্রী সম্পর্কে কিছু তথ্য—
বিনোদন ডেস্ক
পাথর চুরিকে কেন্দ্র করে সিলেটের সাদাপাথর এলাকা এখন আলোচনায়। অনেকেই এই পর্যটনকেন্দ্রে আগে তোলা ছবি দিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। নীহাও পোস্ট করেছেন কিছু ছবি। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে আজ সাদাপাথর এলাকার কিছু ছবি পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, ‘সেই দিনগুলো আর নেই… সাদাপাথরের মতো হারিয়ে গেছে সময়টাও...।’ অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে চার ঘণ্টায় ছবিগুলোতে প্রতিক্রিয়া এসেছে প্রায় দশ হাজার। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
এসব ছবিতে তাঁকে দেখা গেছে শাড়িতে, ছবিগুলো বেশ পছন্দ করেছেন তাঁর ভক্ত–অনুসারীরা। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে এর আগে আজ নদীর তীরে বসে বেশ কিছু ছবি পোস্ট করেন অভিনেত্রী। নীহার ফেসবুক থেকে এসব ছবিতে তাঁকে দেখা গেছে সাদা পোশাকে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
এবার ঈদের নীহার ‘আশিকী’সহ তাঁর অভিনীত একাধিক নাটক আলোচনায় ছিল। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকেনাটকটি নিয়ে মুক্তির আগে বিতর্ক হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আগে প্রথম আলোকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নীহা বলেন, ‘নাটকের ছোট্ট একটা ক্লিপিংস দেখে মানুষ কী না কী বিচার করে ফেলছে। এখন বেশির ভাগেরই মানসিকতা এমন। আমরা পুরো বিষয়টা না জেনে মতামত দিয়ে দিই। তাই বলব, স্রেফ মলাট দেখেই পুরো বই সম্পর্কে মত দেবেন না। আগে পুরো জিনিসটা দেখা উচিত। যাঁরা ট্রল করেছেন, পুরো দেখার পর তাঁদের অনেকে নাটকটি যে ভালো, সে কথা বলেছেন।’ অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে নীহা ঘুরতে পছন্দ করেন। কাজের ফাঁকে সময় পেলেও ঘুরে বেড়ান এখানে–সেখানে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে নীহা ঘুরতে পছন্দ করেন। কাজের ফাঁকে সময় পেলেও ঘুরে বেড়ান এখানে–সেখানে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে ঈদের পর ঘুরতে গিয়েছিলেন মালয়েশিয়া ও থ্যাইল্যান্ডে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে ভ্রমণ নিয়ে তিনি বলেন, ‘নতুন উদ্যমে ফেরার জন্য ঘোরাঘুরি দরকার। ঘোরাঘুরিটা আমার কাছে শান্তির।’ অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে