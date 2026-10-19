শশীর ফেসবুক পোস্টে মনের কথা

‘হাজার বছর ধরে’ সিনেমার টুনি চরিত্র দিয়ে দর্শকের মনে জায়গা করে নিয়েছিলেন শারমিন জোহা শশী। দুই দশকের বেশি সময় ধরে অভিনয় করছেন তিনি। এই অভিনেত্রী নিয়মিত ফেসবুকে সরব থাকেন। ছবিতে দেখতে দেখে নিন তাঁর মনের কথা....
শাড়ি পরতে বরাবরই পছন্দ করেন এই অভিনেত্রী। শাড়িতে ছবিটি পোস্ট করে লিখেছেন, ‘আপনাকে আপনার বয়সের তুলনায় কম বয়সী দেখায়। কারণ, আপনি হিংসা বা খারাপ শক্তি বয়ে বেড়ান না।’সহকর্মী ও প্রিয়জনদের শুভেচ্ছা জানিয়ে ছবিটি পোস্ট করে শশী লিখেছেন, ‘জীবন সহজ হতে পারত যদি না আমরাই ধরে ধরে পরিস্থিতিগুলোকে জটিল করতাম। চলুন জীবন সহজ করি। সকলকে গোলাপি শুক্রবারের শুভেচ্ছা।’
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ব্যক্তিগত ছবি প্রকাশের পাশাপাশি প্রায়ই শশী কাজের খবরও জানান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। ছবিটি পোস্ট করে লিখেছেন,‘“ঘরে বাইরে” থেকে এশা এবং নাবিল, কেমন লাগছে আমাদের।’ নাটকটি এনটিভিতে প্রচার হচ্ছে।
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‘হাজার বছর ধরে’ সিনেমার টুনি লিখেছেন, ‘ফাইনাল কাটে যা কখনো দেখা যায় না।’