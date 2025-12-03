আফসানা মিমি হয়ে সবার বন্ধু হতে চাইছেন ‘ছদ্মবেশী’ কেউ

নব্বই দশকের জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী আফসানা মিমি এখন আর অভিনয়ে নিয়মিত নন। মাঝেমধ্যে পরিচালনা করে থাকেন। সর্বশেষ এই অভিনয়শিল্পী ‘উৎসব’ সিনেমায় অভিনয় করে প্রশংসা কুড়ান। দুই সপ্তাহের বেশি সময় তাঁর ছদ্মবেশে কেউ একজন বিনোদন অঙ্গনের সঙ্গে যুক্ত সবাইকে ফেসবুকে বন্ধু হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন। পাঠাচ্ছেন ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট। মেসেঞ্জারে খুদে বার্তা পাঠাচ্ছেন। আফসানা করিম মিমি নামে সবাইকে বন্ধুত্বের আহ্বান জানানোর ব্যাপারটি নজরে এসেছে আফসানা মিমিরও।
বন্ধু-শুভাকাঙ্ক্ষী এবং স্বজনেরা আফসানা মিমির নামে চালু হওয়া ফেসবুক আইডির কথা জানিয়েছেন নন্দিত এই অভিনয়শিল্পীকে। নব্বইয়ের দশকের জনপ্রিয় অভিনেত্রী আফসানা মিমি নিয়মিত অভিনয় না করলেও মাঝেমধ্যে পরিচালনা ও অভিনয়ও করেন।
দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে বিনোদন অঙ্গনের সঙ্গে যুক্ত কিছু ফেসবুক ব্যবহারকারী লক্ষ করেছেন, কেউ একজন আফসানা মিমির নামে ফেসবুকে বন্ধু হওয়ার আহ্বান পাঠাচ্ছেন। শুধু বন্ধু রিকোয়েস্ট নয়, মেসেঞ্জারের মাধ্যমে খুদে বার্তা পাঠানো হচ্ছে। বিষয়টি নজরে আসে আফসানা মিমির।
প্রথম আলোকে আফসানা মিমি বলেন, ‘এটা ভুয়া। আমি কোনো ধরনের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করি না। কে বা কারা এসব করছে, তা আমি জানি না।’ বন্ধুবান্ধব, শুভাকাঙ্ক্ষী ও স্বজনেরাও বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, মিমির নামে চালু হওয়া আইডিটি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং কেউ না কেউ এটিকে ব্যবহার করে ভুয়া পরিচয় তৈরি করছে।
ফেসবুক ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পরিচিত বা জনপ্রিয় ব্যক্তিদের নাম ব্যবহার করে ভুয়া অ্যাকাউন্ট খোলার ঘটনা নতুন নয়। কিন্তু এ ধরনের ভুয়া আইডি সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এবং কখনো কখনো মানহানির কারণও হয়ে দাঁড়ায়।