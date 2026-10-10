ভক্ত লিখলেন, ‘আপনার ড্রেস সেই ছিল’, মেহজাবীন বললেন...
অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সক্রিয়। নিয়মিতই নিজের জীবনযাপন, কাজের খবরসহ নানা কিছু শেয়ার করেন। আজ সকালে একগুচ্ছ ছবি পোস্ট করেছেন তিনি। ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক মেহজাবীন সম্পর্কে কিছু তথ্য—
বিনোদন ডেস্ক
আজ সকালে একগুচ্ছ ছবি পোস্ট করে মেহজাবীন লিখেছেন, ‘বড় রাতের আগে একটু গ্ল্যামার...।’ অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে ব্লেন্ডারস চয়েস—দ্য ডেইলি স্টার ওটিটি অ্যান্ড ডিজিটাল কনটেন্ট অ্যাওয়ার্ডসের পঞ্চম আসর বসেছিল গতকাল সন্ধ্যায়। মেহজাবীনের ছবিগুলো সেই অনুষ্ঠানের আগে তোলা। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
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অনুষ্ঠানে পারফর্মও করেন অভিনেত্রী। মেহজাবীনের ফেসবুক থেকেএই অনুষ্ঠানে পুরস্কারও জিতেছেন মেহজাবীন। জনপ্রিয় বিভাগে ‘নীল সুখ’ ওয়েব ফিল্মের জন্য সেরা অভিনেত্রী হয়েছেন তিনি। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
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মেহজাবীনের পোস্ট করা নতুন ছবিগুলো বেশ পছন্দ করেছেন তাঁর ভক্ত-অনুসারীরা। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে মাত্র এক ঘণ্টায় প্রতিক্রিয়া এসেছে প্রায় চার হাজার। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে মন্তব্যের ঘরে অনেকেই মেহজাবীনকে শুভকামনা জানিয়েছেন। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে শেখ অনীক নামের এক ভক্ত লিখেছেন, ‘কালকে ছিলাম অনুষ্ঠানে, আপনার ড্রেস ছিল।’ অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে