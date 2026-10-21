বিজয়া দশমীতে কী দেখবেন টেলিভিশনে

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে কদিন ধরেই নানা ধরনের অনুষ্ঠান প্রচার করছে বিভিন্ন টিভি চ্যানেল। আজ শেষ হবে এই আয়োজন। নাটক বা চলচ্চিত্রের পাশাপাশি থাকছে নাচ ও গানের অনুষ্ঠান।
বিনোদন ডেস্ক
রাত ১০টায় বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত হবে বিশেষ অনুষ্ঠান ‘অঞ্জলি লহ, অঞ্জলি’। নাটিকা, নৃত্য ও গানের সমন্বয়ে নির্মিত এই আয়োজনে তুলে ধরা হবে দেবী দুর্গার আগমনী থেকে শুরু করে মহিষাসুর বধের পৌরাণিক আখ্যান। ইয়াসমিন আক্তারের প্রযোজনায় অনুষ্ঠানটির গ্রন্থনা করেছেন নিরঞ্জন অধিকারী। উপস্থাপনায় রয়েছেন জয়া সাহা ও অভিজিৎ
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রাত সাড়ে ১০টায় মাছরাঙা টেলিভিশনে প্রচারিত হবে রাধিকা। আমানুল হকের রচনায় নাটকটি পরিচালনা করেছেন ফরহাদ আলম। অভিনয় করেছেন ফজলুর রহমান বাবু, মিহি আহসান, রানা চৌধুরী, জয়রাজ
সকাল ৮টা ২০ মিনিটে বৈশাখী টেলিভিশনে ‘বৈশাখীর সকালের গান’–এ অংশ নেবেন কণ্ঠশিল্পী বাদশা বুলবুল। লিটু সোলায়মানের প্রযোজনায় পূজার গান গাইবেন শিল্পী। চ্যানেলটি পাশাপাশি নবাব ও পোড়ামন ২–প্রচার করবেসন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় দুরন্ত টেলিভিশনে প্রচারিত হবে ‘রঙের খেলায় সুরের ভেলায় পূজার মেলায়’। এই পর্বে শিশুদের সঙ্গে গান গাইবেন সংগীতশিল্পী দেবলীনা সুর, চম্পা বণিক আর আবিদা সুলতানা। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছেন পার্থ প্রতিম হালদার ও জামাল হোসেন