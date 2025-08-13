টেলিভিশন

সমুদ্র আর সবুজে টয়া, রইল ১০টি ছবি

অভিনেত্রী মুমতাহিনা টয়া ঘুরতে গিয়েছিলেন শ্রীলঙ্কা। সমুদ্র থেকে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানোর ছবি নিয়মিতই পোস্ট করছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক টয়া সম্পর্কে কিছু তথ্য:

বিনোদন ডেস্ক
সমুদ্রসৈকতে ঘুরে বেড়ানোর নতুন একগুচ্ছ ছবি পোস্ট করেছেন টয়া। লিখেছেন, ‘সূর্যের আলো আর বাতাসের উপকূলে।’ অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
নতুন ছবিগুলোয় টয়াকে দেখা যাচ্ছে কালো পোশাকে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
ছবিগুলো শ্রীলঙ্কার আহানগামা লাইটহাউস অঞ্চলে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
তাঁর নতুন ছবিগুলো পছন্দ করেছেন ভক্ত–অনুসারীরা, এখন পর্যন্ত প্রতিক্রিয়া এসেছে পাঁচ হাজারের বেশি। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
অনেক ভক্ত লিখেছেন, ‘আপনাকে অনেক সুন্দর লাগছে আপু।’ কেউ আবার টয়াকে শুভকামনা জানিয়েছেন। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
সমুদ্র ছাড়াও সবুজেও ঘোরাঘুরি করেছেন টয়া। দুই দিন আগে তিনি পোস্ট করেছিলেন তিসামাহারামা শহরের কিছু ছবি। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
সেই ছবিগুলোও পছন্দ করেছিলেন তাঁর ভক্তরা। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
অনেক দিন ধরেই নতুন কাজে নেই টয়া। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
Also read:খোশমেজাজে টয়া, বেড়াচ্ছেন শ্রীলঙ্কার সমুদ্রসৈকতে
জানা গেছে, বেশ কয়েকটি প্রকল্প নিয়ে কথা হয়েছে তাঁর। শিগগিরই নতুন কাজের ঘোষণা দেবেন। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
আরও পড়ুন