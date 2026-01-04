কেউ ঘোরাঘুরির ছবি পোস্ট করেছেন, আবার কেউবা পরিবারের সঙ্গে তোলা ছবি পোস্ট করেছেন—ইনস্টাগ্রাম থেকে নেওয়া তারকাদের ছবিতে থাকল আরও তথ্য।
বিনোদন ডেস্ক
অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা মিমের বিবাহবার্ষিকী আজ। ২০২২ সালের ৪ জানুয়ারি ব্যাংকার সনি পোদ্দারকে বিয়ে করেন মিম। স্বামীর সঙ্গে তোলা একাধিক ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে মিম লিখেছেন, ‘তুমি, আমি আর আজীবনের ভালোবাসা।’
‘মন গলবে না’ গেয়ে আলোচনায় থাকা অভিনেত্রী ও সংগীতশিল্পী তাসনিয়া ফারিণের ছবিটি পোস্ট করেছেন আলোকচিত্রী রাফ
রাইটার্স গিল্ড অব আমেরিকার ক্রিসমাস পার্টিতে নির্মাতা নুহাশ হুমায়ূন। যুক্তরাষ্ট্রের চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, রেডিও ও অনলাইন গণমাধ্যমের লেখকদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনটির সদস্য নুহাশ ছবিটি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে অভিনেত্রী নিশাত প্রিয়ম লিখেছেন, ‘জীবন হলো অন্ধকারের মতো, যতই মেঘলা আকাশ হোক। একসময় রোদ আসবেই।’