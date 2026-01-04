টেলিভিশন

‘তুমি, আমি আর আজীবনের ভালোবাসা’

কেউ ঘোরাঘুরির ছবি পোস্ট করেছেন, আবার কেউবা পরিবারের সঙ্গে তোলা ছবি পোস্ট করেছেন—ইনস্টাগ্রাম থেকে নেওয়া তারকাদের ছবিতে থাকল আরও তথ্য।

বিনোদন ডেস্ক
অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা মিমের বিবাহবার্ষিকী আজ। ২০২২ সালের ৪ জানুয়ারি ব্যাংকার সনি পোদ্দারকে বিয়ে করেন মিম। স্বামীর সঙ্গে তোলা একাধিক ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে মিম লিখেছেন, ‘তুমি, আমি আর আজীবনের ভালোবাসা।’
‘মন গলবে না’ গেয়ে আলোচনায় থাকা অভিনেত্রী ও সংগীতশিল্পী তাসনিয়া ফারিণের ছবিটি পোস্ট করেছেন আলোকচিত্রী রাফ
রাইটার্স গিল্ড অব আমেরিকার ক্রিসমাস পার্টিতে নির্মাতা নুহাশ হুমায়ূন। যুক্তরাষ্ট্রের চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, রেডিও ও অনলাইন গণমাধ্যমের লেখকদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনটির সদস্য নুহাশ
ছবিটি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে অভিনেত্রী নিশাত প্রিয়ম লিখেছেন, ‘জীবন হলো অন্ধকারের মতো, যতই মেঘলা আকাশ হোক। একসময় রোদ আসবেই।’
নাজনীন নীহার ছবিটিও তুলেছেন আলোকচিত্রী রাফ
ছবিটি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন তরুণ অভিনেত্রী সাদনিমা বিনতে নোমান, তবে ক্যাপশনে কিছুই লেখেননি তিনি
