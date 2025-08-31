ঝলমলে হাসিতে তিশা বললেন, ‌‘হাসি, বিনা মূল্যের থেরাপি’

অভিনেত্রী, প্রযোজক নুসরাত ইমরোজ তিশা সব সময়ই নিজের ভিন্ন ভিন্ন আবহে ভক্তদের চমকে দেন। রোববারও দিলেন। ফেসবুকে একসঙ্গে পাঁচটি নতুন ছবি শেয়ার করেছেন তিনি। দেখে নিই সেসব ছবিসহ আরও কিছু ছবি।
সব কটি ছবিতেই তিশার পরনে লাল পোশাক
ছবিগুলোর সঙ্গে লিখেছেন, ‘হাসি, বিনা মূল্যের থেরাপি’হাসি, লাল রং আর তিশার উজ্জ্বল উপস্থিতিই যেন ভক্তদের জন্য নিখরচায় থেরাপি হয়ে উঠেছে
রাত ৮টা ১৮ মিনিটে দেওয়া ছবিগুলোতে প্রায় ১০ হাজার রিঅ্যাক্ট হয়েছেমন্তব্য জমা হয়েছে ১ হাজার ৩ শ
ঠিক ১ মাস আগে অথ্যাৎ ৩১ জুলাইয়ে ছবি শেয়ার করেছিলেন তিশা এই স্থিরচিত্র পোস্ট করে নুসরাত ইমরোজ তিশা ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘হাসিমুখে থাকো, দুশ্চিন্তা দূরে রাখো’নতুন কোনো নাটকে দেখা না গেলেও তিশাকে সর্বশেষ বাংলাদেশ টেলিভিশনের ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ‘আনন্দমেলা’ উপস্থাপনায় দেখা গেছেএবারের ‘আনন্দমেলা’য় তিশার উপস্থাপনা প্রশংসিত হয়েছে