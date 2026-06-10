পবিত্র ঈদুল আজহায় মুক্তি পেয়েছে মাসুদ হাসান উজ্জ্বল পরিচালিত ‘বনলতা সেন’। সম্প্রতি সিনেমাটি দেখে ফেসবুকে এক দীর্ঘ পোস্ট দিয়েছেন অভিনেত্রী সাদিয়া আয়মান। পোস্টে তিনি সিনেমাটির ভিজ্যুয়াল, গল্প, চরিত্র, অভিনয়, সাউন্ড ডিজাইন, শিল্পনির্দেশনা ও সংগীতের প্রশংসা করেন। বিশেষ করে অভিনয়শিল্পীদের চরিত্র নিয়ে প্রশংসা করেছেন তিনি। তবে তাঁর পোস্টের চেয়েও বেশি আলোচনায় এসেছে দর্শকদের করা একাধিক মন্তব্যের জবাবে তাঁর প্রতিক্রিয়া।
পোস্টে সাদিয়া অভিনয়শিল্পীদের পারফরম্যান্সের পাশাপাশি পরিচালক মাসুদ হাসান উজ্জ্বলকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ‘এমন নান্দনিক ও হৃদয়ছোঁয়া সিনেমা বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে আরও হওয়া উচিত।’
এই পোস্টের নিচে এক দর্শক মন্তব্য করেন, ‘আপা, উক্ত সিনেমা তো আমার মোবাইলে আছে, তাহলে কোন দুঃখে টিকিট কেটে সিনেমা হলে গিয়ে দেখতে যাব??’
এর জবাবে অভিনেত্রী সাদিয়া আয়মান সরাসরি প্রতিক্রিয়া জানিয়ে লেখেন, ‘চুরি করা কোনো কিছুই ভালো না। সবার এত পরিশ্রমের কাজ যদি আপনি ৫০০ টাকার বিনিময়ে হলে না গিয়ে চুরি করে মোবাইল ফোনে দেখতে চান দেখতে পারেন। তবে এত সুন্দর ভিজ্যুয়াল মোবাইলের ছোট স্ক্রিনে দেখতে একদমই ভালো লাগবে না। এটা হলের ছবি, হলে গিয়েই দেখা উচিত!
এই মন্তব্য ঘিরে পাইরেসি ও সিনেমা হলে গিয়ে চলচ্চিত্র দেখার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে।
আরেকজন মন্তব্যে লেখেন, ‘ভাই প্রোমোট করছে এক এক ছবি করে। যাতে নেক্সট মুভিতে প্রাধান্য দেয়।’ এর জবাবে সাদিয়া লেখেন, ‘অবশ্যই ভাই! পৃথিবীতে স্বার্থ ছাড়া তো গাছের পাতাও নড়ে না, আমরা সবাই স্বার্থপর মানুষ। কেউ একটু কম আর কেউ একটু বেশি!’
আরেকজনের মন্তব্য, ‘বনলতা সেন—একটি বিখ্যাত ও বড় নাম। এই ছবিতে আপনার মতো সুপারস্টার অভিনেত্রী নেওয়া উচিত ছিল।’ জবাবে সাদিয়া লিখেছেন, ‘যে এতে অভিনয় করেছেন তিনিই বড় সুপারস্টার। ‘‘আয়নাবাজি’’ এবং ‘‘তুফান’’–এর মতো হিট সিনেমার সুপারহিট অভিনেত্রী মাসুমা রহমান নাবিলা।’
সাদিয়ার এ পোস্টে মন্তব্য করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এই সিনেমার অভিনেতা সোহেল মণ্ডল। লিখেছেন, ‘ডিয়ার সাদিয়া আয়মান, এই যে সহকর্মীদের নিয়ে তোর যে উচ্ছ্বাস, অভিবাদন জানানোর সংকোচহীনতা সত্যি মুগ্ধ করল, রেসপেক্ট। সুন্দর সুন্দর কাজ দিয়ে তুইও আমাদের মুগ্ধ করেছিস, সামনেও করবি, এগিয়ে যা, ভালো থাকিস।’