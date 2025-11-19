মঞ্চ থেকে নেমে কাঁদলেন মিথিলা...

মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতার মঞ্চে জামদানি শাড়িতে নজর কেড়েছেন বাংলাদেশের মডেল ও অভিনয়শিল্পী তানজিয়া জামান মিথিলা। সুন্দরী প্রতিযোগিতার এই মঞ্চে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে মিথিলা শুরু থেকেই আলোচনায়। ‘পিপলস চয়েস’ বিভাগে কখনো প্রথম, কখনো দ্বিতীয় অবস্থানে উঠে তিনি আলাদা নজর কেড়েছেন। বিশ্বব্যাপী ১২১ দেশের প্রতিযোগীর ভিড়ে বাংলাদেশকে সবার সামনে তুলে ধরার চেষ্টা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলছে আলোচনা।
থাইল্যান্ডে চলছে মিস ইউনিভার্সের ৭৪তম আসর। সেখানে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন মিথিলা। ২১ নভেম্বর জানা যাবে কার মাথায় উঠতে যাচ্ছে ‘মিস ইউনিভার্স ২০২৫’-এর মুকুট। এর আগে প্রতিদিনই বিভিন্ন সেশনে প্রতিযোগীদের নেওয়া হচ্ছে নানা পরীক্ষা। আজ ১৯ নভেম্বর ১২১টি দেশের প্রতিযোগীরা হেঁটেছেন নিজ নিজ দেশের ন্যাশনাল কস্টিউম পরে। এরই মধ্যে মিথিলা তাঁর ন্যাশনাল কস্টিউম লুকের ছবি পোস্ট করেছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।
মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতার মঞ্চে ন্যাশনাল কস্টিউম হিসেবে মিথিলা বেছে নিয়েছেন বাংলাদেশের নারীদের প্রধান পোশাক শাড়ি। আর দেশের ঐতিহ্য বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরতে পছন্দ করেছেন সাদা জামদানি। জামদানি শাড়ির মোটিফে আছে বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছবিটি পোস্ট করার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ৭৫ হাজার ইতিবাচক রিঅ্যাকশন পেয়েছে। মন্তব্য এসেছে প্রায় চার হাজার এবং পোস্ট শেয়ার হয়েছে সাড়ে চার হাজারের বেশি। মন্তব্যে সবাই তাঁর সাজের প্রশংসা করছেন। দুটি ছবি দিয়ে মিথিলা লিখেছেন, ‘মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশের ন্যাশনাল কস্টিউম—“দ্য কুইন অব বেঙ্গল”।’ এরপর পুরো লুকের বিস্তারিত তুলে ধরেছেন ‘মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ ২০২৫’। তিনি লিখেছেন, ‘মিস ইউনিভার্সের মঞ্চের ন্যাশনাল কস্টিউম পর্বের জন্য পরছি ঐতিহ্যবাহী অভিজাত জামদানি; এটি বাংলার রাজকীয় ইতিহাসের জীবন্ত ঐতিহ্য।’
‘ন্যাশনাল কস্টিউম’ পরা নিয়ে আজ বুধবার দুপুরে এক ফেসবুক লাইভে মিথিলা বলেন, ‘ন্যাশনাল কস্টিউম সবার কাছে কেমন লেগেছে? আশা করি সবার ভালো লেগেছে, মনের মতো হয়েছে। বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে এই কস্টিউম বেছে নিয়েছি। আমার মনে হয়, ন্যাশনাল কস্টিউমে বাংলাদেশকে কেউ এভাবে তুলে ধরল। আর আমি হ্যাপি, কারণ আমার পারফরম্যান্সও খুব ভালো হয়েছে। সবাই খুব প্রশংসা করেছে। স্টেজ থেকে নামার পর আজকে আমার খুব কান্না আসছে। অনেক আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি। এই অনুভূতি প্রকাশ করার মতো নয়। মঞ্চে যখন থাকবেন এবং নিজের দেশকে উপস্থাপন করা কত বড় সাহস আর শক্তির প্রয়োজন, সেটা তখনই উপলব্ধি করা যায়।’
ভোটযুদ্ধের শেষ দিনে সবার কাছে আহ্বান জানিয়ে মিথিলা বলেন, ‘পারফরম্যান্স তো কম করিনি, এখন শুধু আপনাদের সাপোর্ট লাগবে। বেশি বেশি করে সবাই আমাকে ভোট করেন। আজকেই শেষ সময়। অনেক কাছে চলে আসছি। প্লিজ সবাই বাংলাদেশকে ভোট করুন।’ মিস ইউনিভার্সের মঞ্চে প্রতিযোগীদের ভোটযুদ্ধ শেষ হচ্ছে বুধবার রাত পর্যন্ত। ভোট দেওয়ার জন্য মিস ইউনিভার্স অ্যাপে গিয়ে বাংলাদেশ সিলেক্ট করে ‘গেট ভোট’ নির্বাচন করতে হবে। তারপর পিপলস চয়েস সেকশনে গিয়ে তানজিয়া জামান মিথিলাকে নির্বাচন করা যাবে। এরপরও প্রতিটি বিজ্ঞাপন দেখার মাধ্যমে আরও একটি করে যত খুশি তত ভোট দেওয়া যাবে।