টেলিভিশন

‘ইশক মুরশিদ’ অভিনেত্রী দুরেফিশান গোপনে বিয়ে করেছেন?

‘ইশক মুরশিদ’, ‘ক্যায়সি তেরি খুদগারজি’র মতো আলোচিত টিভি সিরিয়ালে অভিনয় করে পরিচিতি পাওয়া পাকিস্তানি অভিনেত্রী দুরে‌ফিশান সেলিমের বিয়ের গুঞ্জন ছড়িয়েছে। এটি কতটা সত্যি?

বিনোদন ডেস্ক
‘ইশক মুরশিদ’–এ দুরেফিশানের বিপরীতে অভিনয় করেছেন বিলাল আব্বাস। পর্দায় দুজনের রসায়ন দর্শকদের হৃদয় ছুঁয়েছে
শিল্পীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
দুরেফিশান নাকি বিলালকে গোপনে বিয়ে করেছেন—এমন গুঞ্জন ছড়িয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। বিষয়টি নিয়ে চর্চার শেষ নেই
Also read:কার সঙ্গে প্রেম করছেন সামান্থা
আলোচনার মধ্যে মুখ খুলেছেন দুরেফিশান। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, বিষয়টি পুরোপুরি ভিত্তিহীন। তিনি বিলালকে বিয়ে করেননি
দুরেফিশান বলেন, বিলাল আব্বাসের সঙ্গে পেশাদার সম্পর্কের বাইরে ব্যক্তিগত কোনো সম্পর্ক নেই
Also read:সালমান মুক্তাদিরের ‘অভদ্র প্রেম’–এ মজেছেন জনপ্রিয় পাকিস্তানি নায়িকা
২০২০ সালে উর্দু সিরিয়াল ‘দিলরুবা’ দিয়ে ছোট পর্দায় অভিষেক ঘটে দুরেফিশানের। এতে হানিয়া আমির, মহিব মির্জাসহ আরও অনেকে অভিনয় করেছেন
পাঁচ বছরের ক্যারিয়ারে ‘আয়সে আপকি মর্জি’, ‘খাইয়ে’সহ বেশ কয়েকটি আলোচিত সিরিয়ালে অভিনয় করেছেন। সিরিয়ালের বাইরে বেশ কয়েকটি টেলিফিল্ম ও মিউজিক ভিডিওতেও কাজ করেছেন তিনি
অল্প সময়ের মধ্যে নজর কেড়েছেন তিনি। এআরআই পিপলস চয়েজ অ্যাওয়ার্ড, হুম অ্যাওয়ার্ডসহ বেশ কয়েকটি পুরস্কার জিতেছেন
পাকিস্তানের গণ্ডি পেরিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের দর্শকের মাঝেও বেশ জনপ্রিয়তা রয়েছে দুরেফিশানের
দুরেফিশানের জন্ম ও বেড়ে ওঠা লাহোরে, তাঁর বাবা একজন পরিচালক ও প্রযোজক, মা গৃহিণী। দুরেফিশানরা চার ভাই–বোন। ক্যারিয়ার গড়ে করাচি চলে যান
ইনস্টাগ্রামে তাঁর ফলোয়ারের সংখ্যা ৭৫ লাখের বেশি
আরও পড়ুন