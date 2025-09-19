বিয়ের পর বরের সঙ্গে ফারিয়া
বিয়ের পর বরের সঙ্গে ফারিয়া
টেলিভিশন

হঠাৎ বিয়ে, বরের সঙ্গে ছবি প্রকাশ করলেন ফারিয়া

বিনোদন প্রতিবেদক

‘বিয়ে নিয়ে আমার অনুভূতি বরাবরই জটিল-আতঙ্কের চেয়ে কিছু কম নয়। বিয়ে বিষয়ক বিভিন্ন জটিল ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর মনে করেছিলাম, এই অধ্যায় হয়তো আমার জীবনে আর আসবে না। তবে সময়ের প্রবাহে এবং পরিবারের আকস্মিক সিদ্ধান্তে এই পরিণয়।’ শুক্রবার নিজের বিয়ের খবর জানিয়ে এমন মন্তব্য করেন অভিনেত্রী শবনম ফারিয়া।

বিয়ে করলেন শবনম ফারিয়া

জনপ্রিয় এ অভিনেত্রী জানালেন, ঢাকার অদূরে মাদানী অ্যাভিনিউয়ে অবস্থিত একটি মসজিদে তিনি ও তানজিম তৈয়ব বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এ সময় দুই পরিবারের নিকট আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা উপস্থিত ছিলেন।
ফারিয়া জানালেন, একেবারেই হঠাৎ সিদ্ধান্ত সীমিত উপস্থিতিতে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সারেন তাঁরা। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সেরে মসজিদে উপস্থিত সবাইকে অভিনেত্রী বাদাম ও খেজুর খাইয়েছেন। ফারিয়ার পাত্রের নাম তানজিম তৈয়ব, তিনি রাজশাহীর ছেলে। অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ওয়েলস থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশের একটি বেসরকারি ব্যাংকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে কর্মরত।

কথা প্রসঙ্গে ‘দেবী’ সিনেমার অভিনেত্রী জানালেন, বিয়ের সিদ্ধান্তটি হঠাৎ হওয়ায় তাঁর একমাত্র ননদ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি। কারণ, তিনি দেশের বাইরে আছেন। বললেন, ‘তবে ভবিষ্যতে সহকর্মী, আত্মীয়স্বজন ও ঘনিষ্ঠজনদের নিয়ে বিয়ে–পরবর্তী একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করার পরিকল্পনা রয়েছে। আমাদের নতুন যাত্রার জন্য সবার দোয়া ও শুভকামনা প্রত্যাশা করছি।’

ডিভোর্স নিয়ে যা বললেন ফারিয়া

শবনম ফারিয়া ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন মডেল হিসেবে। এরপর জনপ্রিয়তা নিয়ে পা রাখেন অভিনয়ে। একক থেকে শুরু করে ধারাবাহিক নাটকে অভিনয় করে পান দর্শকপ্রিয়তা। অনম বিশ্বাস পরিচালিত ‘দেবী’ সিনেমা দিয়ে তাঁর অভিষেক হয় বড় পর্দায়ও। এর আগে ২০১৮ সালে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন হারুনুর রশীদ অপুকে। আনুষ্ঠানিক বিয়ের ঠিক ১ বছর ৯ মাসের মাথায় আনুষ্ঠানিকভাবে বিচ্ছিন্ন হন ফারিয়া ও অপু।

আরও পড়ুন