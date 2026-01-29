কোথায় ঘুরতে গেলেন নীহা

ছোট পর্দার অভিনেত্রী নাজনীন নীহা ঘুরতে ভালোবাসেন। এবার পোস্ট করেছেন নতুন একগুচ্ছ ছবি। এসব ছবি দেখতে দেখতে জেনে নেওয়া যাক নীহা সম্পর্কে কিছু তথ্য—
বিনোদন ডেস্ক
নতুন ছবি পোস্ট করে নীহা ক্যাপশন জুড়ে দিয়েছেন, ‘ফ্যামিলি সাইজ হ্যাপিনেস’। সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন ভালোবাসার ইমোজি। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে গত মঙ্গলবার রাতে পোস্ট করা এসব ছবিতে প্রক্রিয়া এসেছে ১৩ হাজরের বেশি। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
বিজ্ঞাপন
ইন্দোনিশিয়ায় ঘোরাঘুরির ছবিগুলো পোস্ট করছেন নীহা। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে এবার অভিনেত্রী ঘুরতে গিয়েছেন পরিবারের সঙ্গে। ছবিতে তাঁর সঙ্গে দেখা গেছে পরিবারের সদস্যদের। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
বিজ্ঞাপন
ছবিতে নানা ভঙ্গিমায় দেখা গেছে নীহাকে। কখনও ঘুরে বেড়াতে, কখনও ঢুঁ মেরেছেন দোকানে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে নতুন নতুন নাটক দিয়ে বছরজুড়েই আলোচনায় থাকেন নীহা। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে নতুন করে ইয়াশ রোহানের সঙ্গে তাঁর জুটি আলোচিত হয়েছে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে