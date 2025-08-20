দেশে এসে ট্রিট দিয়ো...

নিলয়ের সঙ্গে বেশ কিছু নাটকে অভিনয় করেছিলেন অভিনেত্রী মৌসুমী হামিদ। তিনি নিলয়ের জন্মদিনে ছবিটি পোস্ট করে লিখেছেন, ‘এই কাজটা তোর আর আমার বেস্ট কাজ দোস্ত। কত পিচ্ছি ছিলাম আমরা। তুই এখনো তেমন পিচ্চিটাই রয়ে গিয়েছিস। এমনই সুন্দর থাকুক তোর হৃদয়। শুভ জন্মদিন বন্ধু নিলয় আলমগীর।’
পরিচালক ও নাট্যকার কচি খন্দকার নিলয়ের জন্মদিনে শুভকামনা জানিয়ে লিখেছেন, ‘প্রিয় নিলয়ের জন্মদিন। জন্মদিনের শুভেচ্ছা। অসাধারণ থেকে সাধারণ চায়ের দোকানে যার বিচরণ, সেই অসাধারণ মানুষটি সব সময় সাধারণ মানুষের পাশে থাকে। তার আরেকটি বড় গুণ, মানুষের পাশাপাশি অন্যান্য প্রাণিকূলের প্রতিও তার মমত্ব অনন্য মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। জয় হোক জন্মদিনের।’
নিলয়ের সঙ্গে জুটি হয়ে অভিনয় করতে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় অভিনয়শিল্পী জান্নাতুল সুমাইয়া হিমিকে। তাঁদের নাটকই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশিবার দেখা হয়েছে। সেই সহশিল্পীর জন্মদিনে হিমি ছবিটি পোস্ট করে লিখেছেন, ‘শুভ জন্মদিন নিলয়, চুল পাকল ফাইনালি, দেশে এসে ট্রিট দিয়ো।’
আরেক অভিনেত্রী মনিরা মিঠু ছবিটি পোস্ট করে লিখেছেন, ‘শুভ জন্মদিন নিলয়। তোমার মতো মানবিক মানুষ পৃথিবীর সব দেশেই প্রয়োজন। আল্লাহ তোমাকে নেক হায়াত দান করুন।’নাট্যপরিচালক এস আর মজুমদার এই অভিনেতাকে নিয়ে লিখেছেন, ‘মানুষ হয়তো শুধু পর্দায় আপনার কাজ দেখে, কিন্তু পর্দার পেছনেও যে সমাজের জন্য কত কাজ করেন, সেটা অনেকের অজানা! আমি তার কিছু কিছু দেখেছি, দেখে কিছু শিখেছি। মানুষের ভেতরে যে ভালো মানুষের খোঁজে থাকি অহর্নিশ, আপনি সেই স্বল্পসংখ্যকদের একজন। শুভ জন্মদিন।’বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছেন অভিনেতা নিলয় আলমগীর। সেখান থেকে শুভেচ্ছা জানানো সবার উদ্দেশে ছবিটি পোস্ট করে নিলয় লিখেছেন, ‘জন্মদিনে যাঁরা বিভিন্ন মাধ্যমে উইশ করেছেন, সবাইকে ধন্যবাদ এবং ভালোবাসা।’