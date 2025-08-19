রাতের ব্যাংকক কেমন দেখতে? জবাবে মেহজাবীন বললেন...

কিছুদিন আগেই কানাডা সফরে গিয়েছিলেন অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী। এবার গেলেন থাইল্যান্ডে। মঙ্গলবার রাতে ব্যাংকক শহর থেকে তোলা কিছু নতুন ছবি শেয়ার করেছেন। চলুন দেখে নিই সেসব ছবি। সঙ্গে আগের ভ্রমণেরও কিছু ছবি থাকল।
মঙ্গলবার রাতে এ ছবি শেয়ার করেছেন। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘রাতের ব্যাংকক।’ ছবির নিচে আসিফ হোসেন নামের একজন মন্তব্য করেছেন, ‘আপু, রাতের থাইল্যান্ড দেখতে কেমন?’
জবাবে মেহজাবীন লিখেছেন, ‘দুনিয়ার সেরা।’এ ছবি মঙ্গলবার রাতে শেয়ার করেছেন
কানাডার মন্ট্রিয়েলের ওল্ড পোর্ট এলাকার কিছু ছবি পোস্ট করেছেন মেহজাবীনএসব ছবি বেশ পছন্দ করেছেন অভিনেত্রীর ভক্ত–অনুসারীরা
মেহজাবীনকে সর্বশেষ পর্দায দেখা গেছে গত বছর, শঙ্খ দাশগুপ্তর সিনেমা ‘প্রিয় মালতী’তেমেহজাবীন পোস্ট করেছেন ইতালির লেক কোমোতে ঘুরে বেড়ানোর একগুচ্ছ ছবিএ ছবি ফেসবুক পোস্ট করে মেহজাবীন লিখেছেন, ‘একটু ছবি তুলে দাও। ভার্টিক্যাল কিন্তু।’মেহজাবীন চৌধুরী