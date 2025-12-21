বিয়ে করেছেন শিন ও কিম

কোরীয় অভিনেত্রী শিন মিন-আ ও অভিনেতা কিম উ-বিন বিয়ে করেছেন। গতকাল শনিবার সিউলের শিলা হোটেলে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সেরেছেন তাঁরা।
তাঁদের এজেন্সি এএম এন্টারটেইনমেন্ট এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ৪১ বছর বয়সী শিন ও ৩৬ বছর বয়সী কিমের বিয়েতে দুই পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন উপস্থিত ছিলেন।
প্রায় ১১ বছর ধরে প্রেম করছিলেন এই আলোচিত জুটি। এত দিনের প্রণয়ের সম্পর্কটি পরিণয়ে রূপ লাভ করল। গতকাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিয়ের ছবি প্রকাশ করেছে এএম এন্টারটেইনমেন্ট।
এজেন্সিটি লিখেছে, ‘আজ অভিনেত্রী শিন মিন-আ ও অভিনেতা কিম উ-বিন আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন। দুজনের নতুন পথচলায় আপনারা যে সমর্থন দিয়েছেন, তাঁর জন্য আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।’
২০১৪ সালে একটি ফ্যাশন ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপনচিত্রের শুটিংয়ে দুজনের প্রথম দেখা। পরের বছর প্রেমের সম্পর্কের কথা নিশ্চিত করেছেন শিন ও কিম।
২০১৭ সালে ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার পর অভিনয় থেকে বিরতি নেন কিম। এ সময় তাঁর পাশে ছিলেন শিন। প্রায় আড়াই বছর পর সেরে ওঠেন কিম, আবারও অভিনয়ে ফেরেন তিনি।
এর মধ্যে বিয়ে করলেন তাঁরা। বিয়ের আগে এই দম্পতি যৌথভাবে ৩০ কোটি ওন (কোরীয় মুদ্রা) দান করেছেন। এসব অর্থ চিকিৎসা খাত ও মানবিক সংগঠনে বিতরণ করা হয়েছে।
১৯৯৮ সালে ফ্যাশন মডেল হিসেবে অভিষেক ঘটে শিনের, পরে অভিনয়ে আসেন তিনি। ‘ভলকানো হাই’, ‘বিউটিফুল ডেজের’ মতো সিনেমা ও সিরিজে অভিনয় করে তারকাখ্যাতি পেয়েছেন শিন। এরপর ‘লুসিফার’, ‘মাই গার্লফ্রেন্ড ইজ আ গুমিহো’, ‘আওয়ার ব্লুজ’সহ বেশ কয়েকটি সিনেমা-সিরিজ করেছেন তিনি।
২০০৮ সালে ফ্যাশন মডেল হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেন কিম। ‘আ জেন্টলম্যান’স ডিগনিটি’, ‘দ্য হেয়ার্স’, ‘আনকন্ট্রোলাবলি ফন্ড’-এর মতো কে ড্রামা দিয়ে পরিচিতি পান তিনি। এর মধ্যে নেটফ্লিক্স সিরিজ ‘ব্ল্যাক নাইট’সহ বেশ কয়েকটি কাজ করেছেন কিম।
দ্য কোরিয়া হেরাল্ড অবলম্বনে