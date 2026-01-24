‘কেস নাম্বার নাইন’ যে ৫ কারণে আলোচনায়

তারকা অভিনেত্রী সাবা কামার অভিনীত ‘কেস নাম্বার নাইন’ নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। গত বছরের ২৪ সেপ্টেম্বর উর্দু সিরিয়ালটি প্রচারে আসে, ৮ জানুয়ারি প্রচার শেষ হয়েছে।
ইউটিউব চ্যানেল ‘হার পাল জিও’–এ সিরিয়ালটি দেখে নিতে পারেন। সিরিয়ালটি কেন দেখবেন—তার পাঁচ কারণ তুলে ধরেছে ফিউশিয়া ম্যাগাজিন।
১. টানটান গল্প
সিরিয়ালের গল্প শুরু থেকেই উত্তেজনায় ভরা। এরপর কী ঘটবে—তা দর্শকের মধ্যে কৌতূহল তৈরি করে। চিত্রনাট্যের পরতে পরতে চমকে ঠাসা। তবে তা বাস্তবসম্মত। সংলাপ ঝরঝরে। সিরিয়ালের গল্প বলার ধরন দর্শককে ধরে রাখে।
২. সমানতালে লড়াই
ভালো ও মন্দের লড়াই এখানে একপেশে নয়। সাধারণত মন্দ পক্ষ এগিয়ে থাকলেও এ নাটকে ভালো পক্ষও বারবার সাফল্য পায়। ফলে লড়াইটা হয় সমানে সমান ও রোমাঞ্চকর। এতে গল্প দেখার আগ্রহ বাড়ে।
৩. শক্তিশালী অভিনয়
সব অভিনেতার অভিনয়ই নজর কাড়ে। সাবা কামার, ফয়সাল কুরেশি, গোহর রশীদ, আমিনা শেখ, জুনাইদ খান, নাভিন ওয়াকার ও নূরউল হাসান—সবার অভিনয়ই চরিত্র অনুযায়ী যথাযথ।
৪. গুরুত্বপূর্ণ বার্তা
নাটকটি ধর্ষণের মতো গুরুতর অপরাধকে কেন্দ্র করে তৈরি হলেও কোথাও উপদেশমূলক মনে হয় না। এতে ধর্ষণ মামলার বিচারপ্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা দেন পরিচালক। পাশাপাশি ভুক্তভোগীর সঙ্গে তাঁর পরিবারকেও কতটা মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যেতে হয়, তা তুলে ধরা হয়েছে।
৫. আকর্ষণীয় ভিজ্যুয়াল
চিত্রগ্রহণ ও ভিজ্যুয়াল উপস্থাপনা নাটকটিকে আরও শক্তিশালী করেছে। প্রতিটি দৃশ্যে খুঁটিনাটির যত্ন চোখে পড়ে।