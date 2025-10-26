‘ভাইরাল গল্প নিয়ে কাজ করতে চাই না’

এই সময়ের বেশির ভাগ অভিনেতা ও তারকারা যখন ভাইরালের পেছনে ছুটছেন, তখন ভিন্ন পথে হাঁটছেন অভিনেতা পাভেল ইসলাম। দীর্ঘ তিন দশকের ক্যারিয়ারে এবারই তিনি প্রথম নাটক নির্মাণ করছেন। ভাইরাল হবে, এমন চিন্তাভাবনার বাইরে বেছে নিয়েছেন সামাজিক দায়বদ্ধতা ও মূল্যবোধের গল্প।
পাভেল মনে করেন, যেকোনো শিল্পীরই নিজস্ব জায়গা থেকে দায়বদ্ধতা রয়েছে। সমাজের অনেক কিছু শিল্পীর কাজের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। চারপাশের মানুষও শিল্পীদের কাজ দিয়ে প্রভাবিত হয়। সেখানে শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গিটাই প্রধান।
তিনি বলেন, ‘শুধু লোক হাসানোর মতো গল্প আমি বলতে চাই না। আমি ভাইরাল গল্প নিয়ে কাজ করতে চাই না। যে গল্পের শৈল্পিক মূল্য নাই, সেই গল্প বলতে চাই না। আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ সমর্থন করে, এমন গল্পই নিয়েই নির্মাতা হিসেবে নাম লিখিয়েছি।’
দীর্ঘ তিন দশকের বেশি সময় ধরে একাধারে মঞ্চ, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন পাভেল। ক্যারিয়ারে এবারই প্রথম পরিচালক হিসেবে নাম লেখালেন অভিনেতা হিসেবে। বর্তমানে তিনি নাটকগুলো নিয়ে শ্রীমঙ্গলে শুটিং করছেন। প্রথমবারই কেন একসঙ্গে তিনটি নাটক নির্মাণকে বেছে নিলেন?
এমন প্রশ্নে অভিনেতা ও নির্মাতা পাভেল বলেন, ‘আমরা যে গল্প নিয়ে কাজ করছি, সেখানে মানবিকতার ছোঁয়া আছে। মানুষের জীবনের সম্পর্ক, যাপিত জীবন, আমাদের সংস্কৃতিকে ধারণ করেই গল্প ভাবনা। এই গল্পগুলোতে আমরা মেধাবী তরুণ শিল্পীদের বেছে নিয়েছি। আর কাজের জায়গায় বাজেট বড় ফ্যাক্টর। যে কারণে খরচ কিছুটা কমানোর জন্য একসঙ্গে পরিকল্পনা করা। তবে কোনো ছাড় দিয়ে অবশ্যই কাজ করছি না।’
নাটকগুলো নিজেই লিখেছেন পাভেল। তিনটি নাটকের নাম ‘ফেরা’, ‘দৈব প্রেম’ ও ‘ব্যথা ভরা নীরবতা।’ তিনি এই প্রকল্পের নাম দিয়েছেন ‘নাট্যকার নির্দেশিত নাটক।’ এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে পাভেল বলেন, ‘নিজের লেখা নাটক অন্য কেউ নির্মাণ করলে সেটা সব সময় মনের মতো হয় না। তাই এই এক্সপেরিমেন্ট করছি। এখানে আমি গল্পের ছবি আঁকতে চেষ্টা করব, যেখানে গল্পই মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। দীর্ঘ ছয় মাস ধরে এই পরিকল্পনা করেছি। জানি না কতটা সফল হব। তবে আলাদা কিছু করার জন্যই এই চেষ্টা।’
এই অভিনেতা ও নির্দেশক এর আগে ‘ঝরা পাতায় দ্রষ্টব্য’, ‘কেউ তো জানে’, ‘প্রেম বলে কিছু নেই’ ও ‘সব কথা যায় না বলা’ নাটকগুলো লিখেছেন। শুধু ‘সব কথা যায় না বলা’ নাটকটি প্রচারের তালিকায় রয়েছে। বর্তমানে শ্রীমঙ্গলে রয়েছেন তাঁরা। সেখান থেকে তিনি জানান, তরুণদের কেন্দ্র করেই তাঁর গল্প। নাটকগুলোতে অভিনয় করেছেন প্রান্তর দস্তিদার, অনিন্দিতা মিমি, সুষমা সরকার, সালমান রাফি, ফাহমিদা শারমিন ফাহমি, মনিরুল ইসলাম ও নির্মাতা নিজে।