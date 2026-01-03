‘তোমাদের গল্প’–এর পর এবার ‘সম্পর্কের গল্প’—কাঁদাবে কি

গেল ঈদে ইউটিউবে মুক্তির পর থেকেই আলোচনায় ছিল পারিবারিক গল্পের নাটক ‘তোমাদের গল্প’। সিনেমাওয়ালা ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশের ১৬ দিনের মাথায় এই নাটকের ভিউ ছুঁয়ে ফেলে ১ কোটি ২৫ লাখের বেশি। এখন পর্যন্ত ভিউ দাঁড়িয়েছে প্রায় সাড়ে তিন কোটিতে। দর্শকেরা গল্প, অভিনয় ও নির্মাণ—সবকিছুরই প্রশংসা করেছেন মন্তব্যে। কেউ কেউ তো লিখেছেন, ‘মাঝেমধ্যে চোখ ভিজবেই, কিন্তু শেষের দিকে টানা ১০ মিনিট চোখের পানি ধরে রাখা খুব কঠিন!’
অভিনেতা ফারহান আহমেদ জোভান ও অভিনেত্রী তানজিম সাইয়ারা তটিনী জুটির এই ‘ইউটিউব ফিল্ম’ গেল ঈদুল ফিতরে দর্শকদের মন জিতে নেয়। সেই জনপ্রিয়তাকেই সঙ্গী করে একই জুটিকে নিয়ে নতুন নাটক নিয়ে আসছেন নির্মাতা মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজ। নতুন নাটকের নাম ‘সম্পর্কের গল্প’। এটিও মুক্তি পাবে সিনেমাওয়ালা ইউটিউব চ্যানেলে।
আগের দলই থাকছে, যোগ হচ্ছে নতুন মুখ
‘তোমাদের গল্প’–এ যাঁরা অভিনয় করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই থাকছেন ‘সম্পর্কের গল্প’তেও। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন দিলারা জামান, সাবেরী আলম, মনিরা আক্তার মিঠু, শিল্পী সরকার অপু, নাদের চৌধুরী, মাহমুদুল ইসলাম মিঠু ও এম এন ইউ রাজু। এ ছাড়া নতুন করে যুক্ত হয়েছেন দীপা খন্দকার, সোহেল খান ও ইসরাত। নাটকের ট্যাগলাইন রাখা হয়েছে ‘যে বন্ধন হারায় না’।
‘গল্প সিরিজ’–এ ব্যস্ত নির্মাতা
বছরখানেক ধরে ‘গল্প’ সিরিজ নিয়ে কাজ করছেন মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজ। ‘তোমাদের গল্প’–এর পর তিনি পরিচালনা করেছেন সিরিজ ‘এটা আমাদেরই গল্প’, যার প্রতিটি পর্বই পেয়েছে দর্শকপ্রিয়তা। এবার সেই ধারাবাহিকতায় আসছে ‘সম্পর্কের গল্প’।
নতুন কাজ প্রসঙ্গে রাজ প্রথম আলোকে বলেন, ‘যে ইউনিট নিয়ে “তোমাদের গল্প” বানিয়েছি, “সম্পর্কের গল্প”তেও প্রায় একই টিম কাজ করছে। আমরা সবাই আবার একসঙ্গে হয়েছি। আশা করি, এবারের কাজেও দর্শকেরা নিজেদের খুঁজে পাবেন।’
গল্প এবং গানও আকর্ষণ
‘সম্পর্কের গল্প’–এর চিত্রনাট্য লিখেছেন সিদ্দিক আহমেদ। তাঁরই লেখা ছিল ‘তোমাদের গল্প’। এর আগে তিনি নির্মাতার ‘ওমর’ সিনেমার চিত্রনাট্যের জন্যও প্রশংসিত হন। নাটকটিতে থাকছে একটি নতুন গান। নিজের সুর–সংগীতে গানটি গেয়েছেন আরফিন রুমি। তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ দিয়েছেন খেয়া। গানের কথা লিখেছেন তারিক তুহিন।
জানা গেছে, জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহেই সিনেমাওয়ালা ইউটিউব চ্যানেলে মুক্তি পাবে ‘সম্পর্কের গল্প’। দর্শকেরা তাই অপেক্ষা করছেন ‘তোমাদের গল্প’–এর মতো পরিবারের কথা বলা নতুন এই নাটকও কি ছুঁয়ে যাবে তাঁদের মন–ভেতর?