ছোট ভাইয়ের সঙ্গে ছবি পোস্ট করে ট্রলের শিকার! কেয়া পায়েলের ক্ষোভ

এক দিন আগেই ছিল অভিনেত্রী কেয়া পায়েলের ছোট ভাইয়ের জন্মদিন। জন্মদিন উপলক্ষে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে ফেসবুকে কয়েকটি ছবি পোস্ট করেন এই অভিনেত্রী। এরপরই যেন বিরূপ এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হলো কেয়া পায়েলকে। পরে দিনটি মন খারাপ নিয়ে কাটিয়ে দিতে হয়। গত শনিবার কী হয়েছে এই অভিনেত্রীর সঙ্গে?
কেয়া পায়েল বলেন, ‘আমরা তিন ভাই-বোন। আমি সবার বড়। আমার ছোট ভাই দ্বীপ (আরিয়ান আদভান) ও এক বোন আছে। ছোট ভাই কলেজে পড়ে, ছোট বোনের বয়স ৬ বছর। ওদের ঘিরেই আমার সবকিছু। তাদের জন্মদিন সব সময়ই আমার কাছে বিশেষ। যতই কাজ থাকুক, দিনটা ওদের ঘিরেই নানা পরিকল্পনা করি। কখনো বের হওয়া হয়। এমনিতেও আমরা বের হই, ঘুরি। সেই ছবিগুলো প্রায়ই ফেসবুক পোস্ট করা হয়। সেভাবেই এবারও ছবি পোস্ট করে কিছু মানুষের রুচির বহিঃপ্রকাশ দেখছি, নোংরা মানসিকতা দেখতে পাচ্ছি।’
পায়েলের পোস্ট করা ছবিতে দেখা যায়, পাশাপাশি ভাইয়ের সঙ্গে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে কেয়া পায়েল। কোনো ছবিতে মজা করে ভাইকে দেখছেন, কোনো ছবিতে খুনসুটি বোঝা যাচ্ছে। পায়েল জানান, চোখের সামনে কত বড় হয়ে গেল ভাই, সেগুলো ভেবেই ছবিগুলো স্মৃতি হিসেবে পোস্ট করা।
পায়েল আরও বলেন, ‘চোখের সামনে ভাইবোনদের বেড়ে ওঠা দেখছি। প্রায়ই মনে হয়, কত বড় হয়ে যাচ্ছে ওরা। ওরা তো আমাদের আদরের। জন্মদিনে ভাইকে আদর করে একটি চুমু দিয়েছি। ছবিটি আমাদের খুবই পছন্দের। শুভকামনা জানিয়েছি। মজার এই ছবিগুলো নিয়ে ট্রলের মধ্যে পড়েছি।’
দ্রুতই তাঁর এই ছবিগুলো ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। ভাই-বোনের সম্পর্ক নিয়েও কিছু মানুষের নানা কথা সহ্য করতে হচ্ছে। কেউ কেউ লিখেছেন, তাঁরা আপন ভাইবোন নন। এমনকি ভাই-বোনও নন, এটাও কেউ কেউ মন্তব্যে লিখেছেন।
মন খারাপ করে কেয়া পায়েল বলেন, ‘আমার আপন ছোট ভাই। আমি স্ট্যাটাসে লিখে পর্যন্ত দিয়েছি। আবার মন্তব্যেও লিখে দিয়েছি। তারপরও কিছু মানুষের মন্তব্যে মনে হয়েছে, তারা বিকৃত মস্তিষ্কের। তাদের বিন্দু পরিমাণ কমনসেন্স নেই, কোথায় কোন কথা বলতে হয় বা লিখতে হয়। তাদের মন্তব্য হাস্যকর।’
কেয়া পায়েল আরও বলেন, ‘আমি নিয়মিতই বলা যায় পরিবারের সদস্যদের ছবি পোস্ট করি। সেখানে কোনো কিছু না জেনেই, কিছু মানুষের মনে যা আসছে, তা–ই বলছে। কিছু মানুষের কাজটাই এমন, তাদের কিছু একটা লিখতে হবেই। কিন্তু এতে কী প্রভাব পড়বে, সেটা তারা ভাবে না। ছোট ভাইয়ের সঙ্গে ছবি পোস্ট করেও কেন গালি খাব, আমি কী অন্যায় করছি।’
কেয়া পায়েল জানান, এখন বেছে বেছে কাজ করেন। খুব বেশি কাজ হাতে রাখেন না। আজ সোমবার শুটিং ছিল না। জানান, উত্তরা ৩ নম্বর সেক্টরে ‘মেকওভার অ্যান্ড সেলুন’ নামে একটি ব্যবসা দিয়েছেন। শুটিং না থাকলে সেখানেই বেশির ভাগ সময় দেখাশোনায় সময় কাটে। আগামী মাসের প্রথম দিন থেকে মোস্তফা কামাল রাজ পরিচালিত ‘আমাদের গল্প’ নামে একটি ধারাবাহিকে নাম লেখাচ্ছেন। আপাতত সেটা নিয়েই ব্যস্ততা।