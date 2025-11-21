‘মোল্লা নাসিরুদ্দিন’–এর দৃশ্য। ভিডিও থেকে
মাত্র ১৩ পর্বেই ইতিহাস, ৮.৯ রেটিং পাওয়া ‘মোল্লা নাসিরুদ্দিন’–এর কথা মনে আছে

নব্বই দশকের শুরুতে ভারতীয় টেলিভিশনে এক ব্যতিক্রমী হিন্দি ধারাবাহিক সম্প্রচারিত হয়েছিল। কোনো অ্যাকশন, চটকদার নাটক বা উচ্চ স্বরে কমেডি নয়। এই শো দর্শকদের মন জয় করেছিল কোমল, বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতা আর লোকগাথানির্ভর জীবনের চিরায়ত শিক্ষায়। এরপর পেরিয়ে গেছে অনেকটা সময়। কিন্তু সমালোচকদের মতে, এখনো সেই অনুষ্ঠান ভারতের সেরা টিভি শোগুলোর একটি।

১৩ পর্বেই ইতিহাস
 আলোচিত সেই টিভি শোটি হলো ‘মোল্লা নাসিরুদ্দিন’, যা প্রথম প্রচারিত হয়েছিল ১৯৯০ সালে। প্রধান চরিত্রে ছিলেন রঘুবীর যাদব, যিনি চমৎকার অভিনয়ে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন জ্ঞানী অথচ বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুকপ্রিয় নাসিরুদ্দিনকে। লোকগাথা অবলম্বনে তৈরি এ ধারাবাহিকে নাসিরুদ্দিনকে দেখা যায় দৈনন্দিন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে, আর প্রতিটি গল্প শেষ হয় রসিকতার আড়ালে মানুষের আচরণ, দুর্বলতা আর বোকামি তুলে ধরে।

কেন এত জনপ্রিয় হয়েছিল
ধারাবাহিকটির সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল তার সরলতা। জোর করে হাসানো বা বাড়াবাড়ি অভিনয়—কোনোটাই ছিল না। নাসিরুদ্দিনের হাস্যরস ছিল চিরায়ত, আবার সমসাময়িকও। রঘুবীর যাদবের অভিনয় চরিত্রটিকে বাস্তব আর হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছিল। সহ–অভিনেতাদের উপস্থিতিও ছিল মনে রাখার মতো, যা গল্পগুলোকে আরও জীবন্ত করেছে। মাত্র ১৩ পর্ব—তবু প্রতিটি পর্বে ছিল প্রজ্ঞা, সামাজিক ব্যঙ্গ আর হাস্যরসের দারুণ সমন্বয়। এমন সিরিজ খুব কমই আছে, যা একই সঙ্গে হাসায় ও ভাবায়।

এখনো জনপ্রিয়
এক মৌসুমে শেষ হলেও ‘মোল্লা নাসিরুদ্দিন’–এর সংলাপের ক্লিপ ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। যখন টিভিতে কিছুটা হালকা মেজাজের কমেডি ছিল প্রচলিত, তখন সিরিজটি দেখিয়ে দিয়েছিল বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরসও দর্শককে টানতে পারে। পুরো সিরিজ এখন ইউটিউবে বিনা মূল্যে দেখা যায়। ফলে নতুন দর্শকেরাও এটি দেখতে পাচ্ছেন; আগের দর্শকেরাও নস্টালজিক হয়ে পড়ছেন।

আইএমডিবিতে দুর্দান্ত সাফল্য
ইন্টারনেট মুভি ডেটাবেজ বা আইএমডিবিতে সিরিজটির রেটিং ৮.৯, যা সিরিজটির তুমুল জনপ্রিয়তারই প্রমাণ। আলোচিত এই টিভি শো পরিচালনা করেছিলেন আমল আল্লানা। রঘুবীর যাদবের পাশাপাশি আরও ছিলেন জোহরা সেহগাল, মনোহর সিং ও সাওরভ শুক্লা।

ইন্ডিয়াডটকম অবলম্বনে

