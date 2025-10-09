‘মিম সে মোহাব্বত’ অভিনেতা আহাদ রাজা ঢাকায় আসছেন?

ঢাকায় আসছেন—এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন জনপ্রিয় পাকিস্তানি অভিনেতা আহাদ রাজা মির। গতকাল বুধবার এক ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে তিনি লিখেছেন, ‘হাই বাংলাদেশ, শিগগিরই দেখা হবে।’ সঙ্গে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা জুড়ে দেন তিনি।
আহাদকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চর্চা চলছে। কেউ কেউ লিখেছেন, আহাদ রাজা মিরকে দেখতে মুখিয়ে আছেন তাঁরা। অনেকে প্রশ্ন করেছেন, তিনি কবে আসছেন?
তিনি কবে ঢাকায় আসছেন, কেনই–বা আসছেন কিংবা কারা নিয়ে আসছেন, তা এখনো খোলাসা করেননি এই পাকিস্তানি তারকা।
আলোচিত উর্দু ধারাবাহিক ‘মিম সে মোহাব্বত’-এ তালহা আহমেদ চরিত্রে অভিনয় করে খ্যাতি পেয়েছেন তিনি। পাশাপাশি ‘ইয়াকিন কা সফর’, ‘রেসিডেন্ট ইভিল’সহ আরও কয়েকটি জনপ্রিয় ধারাবাহিকে দেখা গেছে তাঁকে।
পাকিস্তানের গণ্ডি পেরিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের দর্শকের মধ্যেও তিনি পরিচিতি। অভিনয়ের বাইরে গানও করেন তিনি। কোক স্টুডিও পাকিস্তানে গেয়েছেন।
পাকিস্তানি অভিনেতা ও প্রযোজক আসিফ আহাদ মিরের ছেলে আহাদের জন্ম করাচিতে। ২০১০ সালে ১৭ বছর বয়সে ‘খামোশিয়াঁ’ নামে একটি উর্দু রোমান্টিক ধারাবাহিকে অভিষেক ঘটে তাঁর।
পরে উচ্চশিক্ষার জন্য কানাডায় পাড়ি দেন। পড়াশোনার পাশাপাশি কানাডায় টুকটাক অভিনয়ও করেছেন। পরে পাকিস্তানে ফিরে আসেন।
২০১৭ সালে হাম টিভির ‘ইয়াকিন কা সফর’ ধারাবাহিকে মূল চরিত্রে অভিনয় করে পরিচিতি পান। এরপর ‘অঙ্গন’, ‘ফেইরি টেল’, ‘হুম তুম’সহ বেশ কয়েকটি ধারাবাহিকে দেখা গেছে তাঁকে।
২০২০ সালে অভিনেত্রী সজল আলীকে বিয়ে করেন আহাদ। ২০২২ সালে দুজনের বিচ্ছেদ ঘটেছে। বিচ্ছেদের পর ২০২৪ সালে অভিনেত্রী রামশা খানের সঙ্গে আহাদের প্রেমের গুঞ্জন ছড়িয়েছিল, তবে সে গুঞ্জন হালে পানি পায়নি।
সপ্তাহ দুয়েক আগে ‘মিম সে মোহাব্বত’ ধারাবাহিকের সহশিল্পী দানানির মোবিনের সঙ্গেও তাঁর প্রেমের গুঞ্জন ছড়িয়েছে। তবে গুঞ্জন নিয়ে এখন পর্যন্ত কেউই মুখ খোলেননি।
ইনস্টাগ্রামে বেশ সক্রিয় আহাদ, তাঁর অনুসারীর সংখ্যা ৩৬ লাখের মতো।
গত মাসে একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে ঢাকায় এসেছিলেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির।