ইউন চে-কিয়ং ও লি ইয়ং দে
ইউন চে-কিয়ং ও লি ইয়ং দে
টেলিভিশন

কার প্রেমে পড়েছেন ‘কনফিডেন্স কুইন’ তারকা

বিনোদন ডেস্ক

প্রেম করছেন কোরীয় গায়িকা ও অভিনেত্রী ইউন চে–কিয়ং। তাঁর প্রেমিক কোরিয়ার তারকা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় লি ইয়ং দে।

স্পোটিভি নিউজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বছরখানেক ধরে প্রেমের সম্পর্কে রয়েছেন ইউন চে-কিয়ং ও লি ইয়ং দে। বিষয়টি ঘনিষ্ঠদের জানিয়েছেন তাঁরা।

Also read:দুই কোরীয় তারকার বিয়ে

বিষয়টি নিয়ে আলোচনার মধ্যে ইউনের এজেন্সি পিএ এন্টারটেইনমেন্টের সঙ্গে কথা বলেছেন সাংবাদিকেরা। তবে প্রেমের বিষয় নিয়ে সরাসরি কোনো কথা বলেনি প্রতিষ্ঠানটি। এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘এটি শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবন, বিষয়টি (প্রেম করছেন কি না) আমরা নিশ্চিত করতে পারি না।’

ইউন চে-কিয়ং ও লি ইয়ং দে
Also read:কোরীয় অভিনেত্রীকে নিয়ে চীনে বিতর্ক

১৯৯৬ সালে জন্ম নেওয়া ইউন ২০১২ সালে গার্ল গ্রুপ ‘পিউরেটি’র সদস্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। পরে ২০১৪ সালে গ্রুপটি ভেঙে যায়।
এরপর ২০১৭ সালে গার্ল গ্রুপ ‘এপ্রিল’–এ যোগ দেন ইউন। কিন্তু ২০২২ সালে গ্রুপটি ভেঙে যায়। এরপর অভিনয়ে দেখা গেছে ইউনকে। ‘কোরিয়া–খিতান ওয়ার’ ও ‘কনফিডেন্স কুইন’–এর মতো আলোচিত টিভি সিরিজে অভিনয় করেছেন তিনি।

১৯৮৮ সালে জন্ম নেওয়া লি ইয়ং দে একজন সুপরিচিত ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়। তিনি ২০১৭ সালে অভিনেত্রী বিয়ন সু–মিকে বিয়ে করেন এবং ২০১৮ সালে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়। লি তাঁদের কন্যাকে একাই লালন–পালন করছেন।

কোরিয়া জুংঅ্যাং ডেইলি অবলম্বনে

আরও পড়ুন